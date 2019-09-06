Сбербанк разрешил клиентам менять пин-код карт через веб-версию «Сбербанк Онлайн»

Клиентам Сбербанка стала доступна функция смены пин-кода карты в веб-версии «Сбербанк Онлайн». До этого сделать это можно было только в мобильном приложении.

«Эта опция будет особенно востребована среди тех, кто забыл пин-код к выпущенной карте, хочет получить доступ к своим средствам максимально оперативно, но не использует мобильное приложение "Сбербанк Онлайн"» — сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Сбербанк запустил «СберМаркет» — сервис по доставке продуктов из магазинов, первым партнером которого стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект работает в тестовом режиме.

О конфликте Сбербанка с ЦБ — в материале “Ъ FM”.