Главные новости к утру 5 сентября

США и Китай договорились провести очередной раунд торгово-экономических переговоров в начале октября в Вашингтоне. Они должны состояться на министерском уровне. О последствиях торговой войны.

Палата общин британского парламента приняла законопроект об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года. Теперь его должна одобрить Палата лордов. Британское правительство приняло решение не противодействовать обсуждению документа. О ситуации вокруг «Брексита».

Вашингтон планирует разместить новые высокоточные ракеты и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности к началу 2020-х годов. США при этом намерены испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности до конца 2019 года. О реакции России на действия США.

Во втором квартале 2019 года резко выросла неформальная занятость россиян. Число таких людей достигло 15,25 млн человек, что на 1,5 млн человек больше по сравнению с предыдущим кварталом. О положении неформально занятых в России.

В России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей. Она может использоваться для того, чтобы анализировать показ российского видеоконтента, в первую очередь сериалов и различных шоу.

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от практики блокировки счетов предпринимателей за небольшие долги. По данным СМИ, ведомство подготовило соответствующие поправки к Налоговому кодексу.

О предстоящих 5 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.