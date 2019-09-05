Британское правительство решило не противодействовать законопроекту об отсрочке «Брексита»

Правительство Великобритании не будет противодействовать законопроекту о переносе «Брексита» в случае отсутствия сделки с Евросоюзом. «Правительство решило не тормозить обсуждение в Палате лордов. Согласилось с тем, что законопроект о "Брексите"» пройдет через Палату лордов к 17:00 (19:00 мск) пятницы (6 сентября.—“Ъ”)»,— сообщил член палаты от лейбористов Филип Хант в Twitter.

Напомним, Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект об отсрочке «Брексита» до 31 января 2020 года. Законопроект после внесения одной поправки был поддержан 327 парламентариями, против выступили 299. Теперь законопроект должна одобрить Палата лордов. Кроме того, документ должна подписать королева Елизавета II. С решением Палаты общин не согласился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, однако инициатива была отвергнута.

Напомним, законопроект, предусматривающий не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки, был представлен 2 сентября. Господин Джонсон не смог собрать большинство против рассмотрения выдвинутого законопроекта.

О конфликте вокруг переноса «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Борис Джонсон в плен не сдается».