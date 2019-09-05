Forbes: ФНС планирует отказаться от блокировки счетов предпринимателей за мелкие долги

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от практики блокировки счетов предпринимателей за небольшие долги. Ведомство подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, сообщает Forbes со ссылкой на текст документа, суть которого подтвердили в ФНС.

В случае принятия документа, налоговые службы не будут сразу изымать долги, сумма которых не превышает 3 тыс. руб. Предприниматели смогут погасить задолженность в течение трех лет после ее появления. Если же сумма не будет выплачена, ведомство самостоятельно спишет средства со счета.

«Реализация данных изменений минимизирует случаи применения мер взыскания по малоценным долгам до трех тысяч рублей и сократит случаи общения с налоговыми органами тех компаний и предпринимателей, которые в целом своевременно платят налоги»,— пояснили в пресс-службе ФНС.

Сейчас ведомство сразу не списывает мелкие долги с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Теперь эту меру распространят и на бизнес. По словам адвоката Forward Legal Григория Нистратова, предприниматели сталкиваются с подобными ситуациями чаще.