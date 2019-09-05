«Ведомости»: в России могут создать государственную систему учета интернет-пользователей

Российские чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы, которая вела бы учет просмотров контента и показов рекламы в интернете, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, они уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупными медиакомпаниями. Эту информацию газете подтвердили сотрудники трех организаций.

Концепция системы находится на стадии обсуждения — на этот счет есть разные идеи, уточнили источники «Ведомостей». В качестве аналогов они привели методику измерения телевизионной аудитории, а также государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).

Отмечается, что интернет-площадки неохотно предоставляют информацию о пользователях, поскольку чем больше у них собственных данных, тем выгоднее предоставлять рекламные услуги. Помимо этого компании опасаются утечки сведений о пользователях.

По словам заместителя министра связи Алексея Волина, единая система оценки интернет-аудитории нужна и рекламодателям, и производителям контента, «это необходимое условие развития индустрии». Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что рекламодатели страдают из-за того, что интернет-площадки предоставляют разрозненные данные, которые сложно проверить. Он добавил, что информация об интернет-пользователях слабо соотносится с данными о телезрителях, что мешает развитию индустрии.

Будущая система может использоваться прежде всего для учета показов российского видеоконтента, в особенности сериалов и различных шоу, отмечает издание. Сбором информации по данным «Ведомостей» будет заниматься Mediascope. Генеральный директор организации Руслан Тагиев эту информацию не прокомментировал.