«Ростех» нальет в Туле

Связанные с «Ростехом» компании стали владельцами тульского Первого купажного завода, который ранее входил в алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико. Теперь на предприятии могут начать розлив водки под марками «Левша», «Три штыка» и «Оружейная столица». Это неизвестные потребителям бренды, а водочный рынок отличает высокая конкуренция, отмечают производители.

То, что тульский Первый купажный завод перешел под контроль структур «Ростеха», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Предприятием управляет ООО «Первый купажный завод», основным владельцем которого с долей 65% выступает ООО «Центр перспективных инвестиций». Эта компания принадлежит АО «АК "Туламашзавод"», где 4,82% у входящего в «Ростех» АО «НПО "Высокоточные комплексы"». Еще 16,2% в Туламашзаводе принадлежит ПАО «Тульский оружейный завод», где 20% также владеют «Высокоточные комплексы». О переходе Первого купажного завода под контроль «Ростеха» также сообщил Telegram-канал «Пьяный мастер».

Ранее Первый купажный завод принадлежал польской Central European Distribution Corporation, 100% которой в 2013 году консолидировал алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико (бренды «Русский стандарт», «Зеленая марка» и пр.). В 2011 году предприятие было закрыто и выставлено на продажу. Заводом интересовалась Алкогольная сибирская группа (марки «Хаски», «Пять озер»). Представители компании изучали актив, но договориться о покупке не смогли (см. “Ъ” от 6 июня 2011 года).

В июне текущего года Первый купажный завод за 100 млн руб. был продан ООО «Станкоинвест» сообщили “Ъ” в пресс-службе Roust. Там пояснили, что причиной продажи стала небольшая производственная мощность предприятия, а также расположение вдали от основных логистических маршрутов. По данным «СПАРК-Интерфакса», 60% ООО «Станкоинвест» контролируется Туламашзаводом.

В пресс-службе «Ростеха» настаивают, что «Высокоточные комплексы» не являются основным акционером Туламашзавода и не определяют его стратегию развития и операционную деятельность.

Кроме этого корпорация приняла решение о выходе из Туламашзавода как непрофильного актива, сказали в пресс-службе. Хотя еще в июле «Ростех» в своем сообщении называл Туламашзавод одним из ведущих предприятий оборонного комплекса РФ. Входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», в свою очередь, это «консолидация ряда уникальных конструкторских и промышленно-технических компетенций ключевых оборонных предприятий страны», сказано на сайте «Ростеха».

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакса», 2 сентября дочерняя структура Первого купажного завода ООО «Левша» получило лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Первому купажному заводу уже принадлежат товарные знаки «Левша» и «Серебряный мерник», которые зарегистрированы в том числе по классу алкогольных напитков. Компания также подала заявку на регистрацию брендов «Три штыка», «Оружейная столица», «Генерал-губернаторская» и др.

Первый купажный завод — это региональное предприятие, как правило, мощности таких площадок не превышают 3 млн дал водки в год, отмечает бренд-директор московского завода «Кристалл» Станислав Кауфман. По его словам, тот же «Левша» — неизвестный для потребителей бренд и владельцу завода предстоит заниматься раскруткой марок с нуля. При этом, добавил господин Кауфман, на водочном рынке сейчас высокая конкуренция.

Мария Котова