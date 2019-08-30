Hyundai взяли в разработку

Российская IT-компания Cognitive Technologies договорилась о партнерстве с южнокорейской Hyundai Mobis. Они планируют разработать софт для распознавания объектов дорожной сцены, который можно будет использовать в автономном транспорте. Подобные решения требуют больших инвестиций и ресурсов и могут не дойти до массового производства, предупреждают эксперты.

Cognitive Pilot (входит в группу Cognitive Technologies Ольги Усковой) и Hyundai Mobis (входит в Hyundai Motor Group) договорились о создании программного модуля для автономного вождения, сообщили “Ъ” представители сторон. Они планируют разработать софт для распознавания на видео пешеходов, автомобилей, велосипедистов и мотоциклистов. Предполагается, что ПО будет взаимодействовать с видеокамерой под ветровым стеклом автомобиля.

Ключевая технология решения — нейросети глубинного обучения, обеспечивающие возможность распознавания требуемой точности, отметил представитель Hyundai Mobis Чун Ги Хван. Договор подписан о разработке ПО, соответствующего ADAS (система помощи водителю) четвертого уровня, уточнила президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Четвертый уровень по шестибальной шкале беспилотности означает, что основную часть дороги автомобиль способен проходить без вмешательства водителя. В случае положительного решения Hyundai Mobis о внедрении ПО будет установлено на автомобили, которые появятся на рынке начиная с 2022 года, ожидает она. Пока программный модуль не предназначен для массового производства, подчеркнул Чун Ги Хван. Он не стал комментировать сроки его разработки. Финансовые условия сотрудничества стороны также не раскрывают. Среднюю рыночную стоимость лицензии системы компьютерного зрения на один автомобиль можно оценить в несколько десятков долларов, примерно $20–40, утверждает источник, близкий к проекту.

В марте 2019 года стало известно о партнерстве Hyundai Mobis с «Яндексом» — компании планируют разработать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей. В июле они показали первый совместный беспилотник на базе модели Hyundai Sonata 2020 года. Сотрудничество с «Яндексом» — отдельный проект, отметил Чун Ги Хван. Cognitive Technologies участвует в разработке части софта по распознаванию объектов для ADAS, тогда как «Яндекс» целиком делает софт для полного беспилотного управления автомобилем, пояснил собеседник “Ъ” в отрасли.

Cognitive Technologies ранее также сотрудничала с КамАЗом и комбайновым заводом «Ростсельмаш». Эти партнерства завершены, говорят в компании, совместные разработки в области компьютерного зрения были подготовлены к стадии опытно-конструкторских работ.

«Cognitive Technologies работает в достаточно закрытом режиме — ни я, ни мои коллеги не видели их продукты и технологии»,— отмечает руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов. В распознавании объектов дорожной сцены «нет большого вызова», считает он. По его словам, базовые алгоритмы такой технологии до определенной степени может воспроизвести «любой хороший студент», а уровень развития таких технологий у всех участников рынка «крайне близок». Другой собеседник “Ъ” в IT-отрасли также отмечает, что пока не видел «реальных свидетельств наличия технологий и разработок» у Cognitive Technologies, и сомневается, что разработка с Hyundai в итоге «попадет на конвейер».

Рынок ADAS перспективен и будет расти более чем на 20% в год, прогнозирует MarketsandMarkets: в 2019 году его глобальный объем достигнет $30 млрд, а в 2027-м — $134,9 млрд. Пионеры разработки автономного транспорта и крупнейшие автопроизводители, как, например, Tesla и BMW, анонсировали выпуск ADAS четвертого поколения только в перспективе нескольких лет, отмечает руководитель практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Алексей Романенко. «Такие разработки требуют колоссальных инвестиций и ресурсов, которые доступны не всем разработчикам. Если заявленные характеристики, особенно беспрецедентно низкая стоимость лицензии, действительно будут достигнуты, то появление подобного решения будет означать существенный шаг для развития рынка автономного транспорта»,— заключает эксперт.

Владислав Новый