В севастопольские выборы добавили черного пиара

Больше 20 билбордов и баннеров, нарушающих правила ведения предвыборной агитации, были установлены в Севастополе в понедельник ночью. На них была размещена негативная информация о нескольких кандидатах в депутаты заксобрания города (выборы пройдут 8 сентября). Все упомянутые кандидаты — действующие депутаты заксобрания и входят в группу его бывшего спикера Алексея Чалого. Все они обвиняются в неисполнении предвыборных обещаний, якобы данных в 2014 году. Севастопольский избирком обратился в полицию с просьбой установить причастных к черной пиар-кампании. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил “Ъ”, что собственники рекламных конструкций после проведенной с ними «работы» начали самостоятельно демонтировать билборды.

Билборды с негативной информацией о кандидате в депутаты заксобрания Севастополя Татьяне Щербаковой (действующий депутат заксобрания, выдвинута в округе №5 «Единой Россией») появились в городе в ночь на 2 сентября. На части плакатов было фото госпожи Щербаковой с оскорбительной подписью, изображение надгробия и слоган: «Заберет коррупцию с собой в могилу». На другой серии плакатов слева были перечислены обещания, якобы данные ею перед выборами заксобрания первого созыва в 2014 году, а справа — изображение сложенного в дулю кулака и подпись: «Севастополец, не дай себя обмануть». Татьяна Щербакова заявила “Ъ”, что билбордов с ее фамилией в Севастополе было не меньше пяти. Сама она считает, что их размещение идет ей «только в плюс».

Билборды с перечнем обещаний и сжатым кулаком появились также с фамилиями кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя Вячеслава Аксенова, Александра Кулагина и Вячеслава Горелова. Первые идут на выборы как самовыдвиженцы, последний — от партии «Зеленые». Все трое, как и Татьяна Щербакова, в заксобрании первого созыва входили в группу депутатов—сторонников его бывшего спикера Алексея Чалого, который последовательно конфликтовал с двумя севастопольскими губернаторами Сергеем Меняйло и Дмитрием Овсянниковым.

После отставки господина Овсянникова и назначения врио губернатора Михаила Развожаева господин Чалый заявил об отказе от участия в выборах заксобрания и завершении политической карьеры. Тем не менее в выборах участвует несколько сторонников бывшего спикера. «Выборы должны быть соревнованием идей, программ. А здесь просто противозаконными методами обливают людей грязью. Но севастопольцев не обманешь»,— сказал “Ъ” господин Кулагин. Собеседник “Ъ”, близкий к одному из кандидатов в депутаты, предположил, что билборды могли быть заказаны конкурентами или местными девелоперами, которые «не хотят допустить в заксобрание группу депутатов (Алексея Чалого.— “Ъ”)».

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин сказал “Ъ”, что избирком Севастополя в связи с появлением билбордов должен обратиться в правоохранительные органы.

«Они (билборды.— “Ъ”) носят агитационный характер и являются незаконной агитацией, если не оплачены из избирательного фонда»,— сказал господин Бузин.





Он также рекомендовал кандидатам обращаться в суд для «возмещения ущерба деловой репутации» либо в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела за клевету.

«Я могу оценивать это только как любой адекватный человек: это грязные и пещерные технологии из 1990-х, я такого давно не видел,— сказал “Ъ” врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.— Очень грустно, что в Севастополе, в городе, который славился всегда конкуренцией идей, такое происходит». По его информации, всего в городе обнаружили 21 подобный баннер. Также, по его словам, рабочая группа севастопольского избиркома по информационным спорам утром 2 сентября признала эти баннеры нарушением правил проведения агитации и «направила в УВД обращение с просьбой установить виновных» (эту информацию “Ъ” подтвердили в пресс-службе избиркома). Господин Развожаев сообщил, что собственники рекламных конструкций «уже начали демонтировать» баннеры, не дожидаясь прихода полиции. Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров сказал “Ъ”, что хозяева билбордов «уже все исправили».

Вадим Никифоров, Симферополь