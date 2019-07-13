Алексей Чалый опять передумал баллотироваться в депутаты

Севастопольский депутат Алексей Чалый, который конфликтовал с двумя экс-губернаторами и контролирует большинство голосов в нынешнем составе заксобрания города, решил снять свою кандидатуру с выборов в местный парламент. Об этом сообщает издание «ФорПост» со ссылкой на обращение политика к севастопольцам. Сделать его господина Чалого вынудили «известные чрезвычайные обстоятельства (отставка губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначение на этот пост Михаила Развожаева, произошедшее 11 июля.— “Ъ”)».

В обращении он поздравил «всех мыслящих» жителей Севастополя с отставкой губернатора. За нее отдельно он поблагодарил секретаря севастопольских единороссов Дмитрия Саблина и генсовета «Единой России» Андрея Турчака, позиция которых, по мнению Алексея Чалого, сыграла «не последнюю роль в принятом (президентом.— “Ъ”) решении (об отставке господина Овсянникова.— “Ъ”)».

По его словам, баллотироваться в заксобрание он собирался, чтобы способствовать избранию в его состав людей, «готовых выразить недоверие» Дмитрию Овсянникову. После выражения ему недоверия господин Чалый планировал сложить с себя депутатские полномочия.

«Основное событие этой недели провалило этот хитроумный план самым приятным образом. Поставленная задача оказалась уже выполненной. В этой связи я снимаю свою кандидатуру с выборов в пользу Александра Кулагина (вице-спикер заксобрания и член депутатской группы Алексея Чалого.— “Ъ”)»,— цитирует обращение Алексея Чалого «ФорПост».

В ходе избирательной кампании он надеется способствовать попаданию в новый состав заксобрания людей, которым «доверяют севастопольцы», и которые «доказали свою готовность работать на интересы города». После выборов господин Чалый планирует завершить «неожиданно свалившуюся» на него политическую карьеру.

Вадим Никифоров, Симферополь