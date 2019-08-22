Тонкий севастополитический баланс

Одной из самых драматичных избирательных кампаний в преддверии единого дня голосования 8 сентября на старте выглядели выборы законодательного собрания Севастополя. Источником драматизма был конфликт первого и. о. губернатора, а позже спикера заксобрания Алексея Чалого с двумя губернаторами, Сергеем Меняйло и Дмитрием Овсянниковым, которые в итоге были отправлены в отставку. Однако отставка господина Овсянникова в июле, судя по всему, разрядила ситуацию. Опрошенные “Ъ” политики и эксперты считают, что состав парламента значительно обновится по итогу выборов 8 сентября и заксобрание Севастополя начнет более тесно сотрудничать с исполнительной властью.

Спикер севастопольского парламента Екатерина Алтабаева сообщила на заседании во вторник, что за пять лет заксобрание провело 141 пленарное заседание, приняло 462 закона и внесло 22 законопроекта в Госдуму РФ, а депутаты провели больше 2 тыс. личных приемов граждан. «За первые два года сформирована законодательная база, позволяющая не только перейти из одного правового поля в другое, но и начать новое самостоятельное функционирование законодательного пространства субъекта федерации»,— сказала Екатерина Алтабаева. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, присутствовавший на заседании, заявил, что парламентарии проделали «грандиозную работу», и выразил им «глубокое уважение».

Напомним, в заксобрании Севастополя первого созыва две фракции: после выборов 2014 года 22 мандата получила «Единая Россия», еще 2 — достались ЛДПР. При этом фракция единороссов была расколота на две группы. Одна из них, насчитывавшая 13–14 депутатов, контролировалась первым и. о. губернатора, а до марта 2016 года спикером заксобрания Алексеем Чалым. Вторую часть депутатов-единороссов (и фракцию ЛДПР) контролировали губернаторы Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников, с которыми последовательно конфликтовал господин Чалый, в итоге добившийся их отставки. При этом ему не удавалось собрать 16 голосов, позволяющих самостоятельно изменить устав города, преодолеть губернаторское вето или выразить главе города недоверие.

На выборах 8 сентября Алексей Чалый первоначально планировал провести в заксобрание не меньше 16 своих сторонников. Они выдвигались не только от «Единой России», но и от «Родины» и «Зеленых», однако списки этих двух партий горизбирком отказался регистрировать из-за признания недействительными части подписных листов. Апелляцию «Родины» отклонил городской суд, а жалобу «Зеленых» из-за пропуска сроков подачи отказался рассматривать ЦИК РФ. В итоге кандидатами были зарегистрированы лишь шесть сторонников господина Чалого, выдвинувшихся по списку и по одномандатным округам (в них выбирают 8 из 24 депутатов) от «Единой России». Также избирком зарегистрировал несколько членов команды Чалого самовыдвиженцами в одномандатных округах.

Всего горизбирком Севастополя зарегистрировал на выборах в заксобрание шесть партий: четыре думские, а также «Коммунистов России» и Партию пенсионеров (РППСС). Кандидат политических наук Сергей Горбачев считает, что свои фракции в будущем заксобрании Севастополя сформируют все четыре думские партии. Большинство получат единороссы, но теперь во фракции партии не будет столь сильного раскола, так как Алексей Чалый будет контролировать лишь малую ее часть. «Придут (в заксобрание.— “Ъ”) совсем другие люди, которых мы называем патриотами Севастополя, которые могут договариваться и решать вопросы сообща»,— считает господин Горбачев. В свою очередь, политолог Иван Чихарев считает, что в новый состав заксобрания пройдут лишь три партии — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР,— но депутаты будут разделены на три блока не по партийному принципу. Политолог считает, что «важной силой» останется блок сторонников Алексея Чалого. Другой блок, по мнению эксперта, может быть создан вокруг силовиков — адмирала Александра Витко и руководителя Росгвардии в Севастополе Сергея Колбина (идут в парламент от «Единой России»). «Третью силу» будут представлять люди, выдвижение которых «так или иначе» согласовывалось с экс-губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и которые «могут примкнуть к любому блоку». Господин Чихарев считает, что коалицию придется создавать врио губернатора города Михаилу Развожаеву (назначен 11 июля). «Для реализации ФЦП, для развития города нужна совместная конструктивная работа депутатов с правительством. А Алексей Чалый сможет коалицию собрать только против кого-то»,— сказал “Ъ” Иван Чихарев. Он также напомнил, что Владимир Путин на встрече с Михаилом Развожаевым в августе рекомендовал ему в работе опираться «на тех людей, которые хорошо знают регион», в том числе на депутатский корпус. Господин Чихарев уверен, что президент имел в виду как раз группу сторонников Алексея Чалого.

«У меня противостояния с законодательным собранием нет,— заявил “Ъ” врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.— Эта история конфликта не моя, комментировать отношения предыдущего губернатора с заксобранием мне бы не хотелось. Мой подход к работе не делится на "до 8 сентября" и "после 8 сентября". Я уже неоднократно говорил, что готов конструктивно работать со всеми политическими и общественными организациями города».

Секретарь севастопольского регионального отделения «Единой России» Дмитрий Саблин заявил “Ъ”, что заксобрание будет обновлено на 70–80%, по его словам, из 22 депутатов фракции в парламенте первого созыва на выборы выдвинуты четверо, и даже с учетом самовыдвиженцев «не более семи человек из старого парламента войдут в новый».

Севастопольский бизнесмен и политик Олег Николаев предположил, что новый состав заксобрания «будет безликим» и «полностью под исполнительной властью, это будет стандартное заксобрание, как во всех других регионах РФ, с губернатором оно спорить не будет». Он также отметил, что в парламенте будет лишь несколько сторонников господина Чалого и все они пройдут по списку единороссов, так как выдвиженцы его команды в одномандатных округах «практически не ведут» предвыборную кампанию.

Сам Алексей Чалый после отставки Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя в середине июля снял свою кандидатуру с выборов в заксобрание, сообщив, что намерен поддержать в ходе кампании часть кандидатов в депутаты, а после выборов уйти из политики. Сергей Горбачев не склонен верить этому обещанию господина Чалого: «В нашем городе у него есть серьезные интересы, и реализовывать их, находясь вне политики, невозможно». В свою очередь, Олег Николаев уверен, что господин Чалый прощается всерьез. «Он и сам прямо заявил, что если третий губернатор города будет похож на двух предыдущих, то он уже ничего не сможет сделать, кроме как уехать из Севастополя»,— сказал он. Политолог заявлением господина Чалого разочарован и отмечает, что Алексей Чалый «выбил ногой дверь во власть», но сам туда не зашел. Источник “Ъ”, близкий к администрации президента, признал, что у господина Чалого имидж человека, «способного делать революцию, но не управлять». Собеседник “Ъ” сомневается в том, что бывший спикер покинет город: там сохраняются его бизнес-интересы. «Алексей Чалый много раз отходил от политики и много раз возвращался,— напоминает политолог Евгений Минченко.— Даже отказавшись от участия в выборах, он в любом случае обладает высоким уровнем авторитета и общественной поддержки, а временное отсутствие не значит его исключения из внутриполитической жизни Севастополя».

Вадим Никифоров, Симферополь; Людмила Сергеева