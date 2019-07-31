Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 8 января 2020 года

Авиакомпания Air Canada продлила отмену полетов на самолетах Boeing 737 MAX. В сообщении на сайте авиакомпании отмечается, что пока не ясно, когда регуляторы разрешат вернуться в эксплуатации Boeing 737 MAX, поэтому полеты исключены из графика до 8 января 2020 года.

«Если самолет будет возвращен в эксплуатацию раньше, мы будем искать способы, чтобы некоторые из них вернулись в парк в качестве замены или резервных бортов»,— добавили в Air Canada. Всего у компании 24 самолета Boeing 737 MAX.

Ранее запрет действовал до 1 августа, он был введен в марте после крушения второго самолета этой модели. Тогда полеты Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру. В отставку ушел вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск 737 MAX.

Напомним, 29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение под Джакартой, погибли все находившиеся на борту 189 человек. 10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами также стали все пассажиры и экипаж (157 человек).

О том, как Сенат США обсуждал ситуацию вокруг самолета, читайте в материале “Ъ”.