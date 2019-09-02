МВД досталось от милицейского клуба

Как стало известно “Ъ”, главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов требует, чтобы МВД выплатило ему 28,7 млн руб. компенсации за бездействие следователей, расследующих хищение средств вкладчиков в банке «Замоскворецкий». Вместе с господином Хохловым, потерявшим в банке $905 тыс., компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 млн руб.

Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Сумма, указанная в иске,— это рублевый эквивалент $905 тыс., размещенных динамовским тренером в рухнувшем банке шесть лет назад.

Как следует из иска, 21 мая 2013 года господин Хохлов заключил с МКБ «Замоскворецкий» договор как физическое лицо и через два дня перечислил на свой счет из банка ВТБ всю сумму в долларах. Однако летом 2014 года, после краха «Замоскворецкого», выяснилось, что счет спортсмена пуст. При этом, согласно выписке, полученной затем господином Хохловым от конкурсного управляющего, в бухгалтерии банка были отражены кардинально иные операции с его деньгами. Согласно банковской отчетности, 28 мая 2013 года вся сумма, лежащая на счете господина Хохлова, была якобы по его требованию переведена в рубли и через два дня выдана ему же на руки.

Однако при этом никаких подтверждающих документов, в том числе заявления клиента о конвертации вклада, расходно-кассовых ордеров, подтверждающих выдачу денег, и прочего, конкурсный управляющий в банке не обнаружил. Когда господин Хохлов обратился в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с просьбой выплатить ему страховое возмещение в размере 700 тыс. руб. и внести его в реестр кредиторов, вкладчику было отказано. Мотивируя свое решение, агентство тоже сослалось на данные электронной системы документооборота «Замоскворецкого» о том, что свои деньги господин Хохлов якобы давно получил. Спортсмену пришлось обращаться в Таганский райсуд, и лишь после выигрыша процесса в нем тренер «Динамо» смог добиться от АСВ выполнения своих требований.

При этом еще 27 июня 2014 года по заявлению господина Хохлова следственной частью УМВД по Центральному округу Москвы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому динамовский тренер был признан потерпевшим.

Похожие истории произошли еще с тремя известными футболистами, являвшимися клиентами «Замоскворецкого»,— работающим сейчас в тренерском штабе «Динамо» Юрием Никифоровым и бывшими игроками сборной России Андреем Карякой и Дмитрием Кириченко. Все они присоединились к требованиям Дмитрия Хохлова, в результате сумма коллективного иска превысила 124 млн руб. Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого» — бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он требует взыскать с полицейского ведомства 47,3 млн руб.

В коллективном иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена.

Все эти действия следователь назвал преждевременными, отмечается в иске. Также от Федеральной регистрационной службы следствием были получены сведения о наличии у основных фигурантов расследования многочисленных объектов недвижимого имущества. Причем в ходе допросов установлено, что недвижимость и дорогостоящие автомобили фигуранты покупали «на похищенные средства» и оформляли на третьих лиц «с целью легализации и сокрытия от последующего взыскания».

Так, отмечается в иске, установлены шесть дорогостоящих квартир, расположенных в Центральном округе Москвы и принадлежащих обвиняемому по этому делу бывшему председателю правления банка Илье Бударину. Все они были оформлены на его родственников, причем часть из них занимает целый этаж, а их рыночная стоимость, считают истцы, составляет 120–140 млн руб.

Также на похищенные у вкладчиков деньги, как следует из иска, фигуранты приобрели акции дочернего предприятия ПАО «Газпром» Vemex на сумму 120 млн руб. Хотя истцы оценивали активы в 1,7 млрд руб., следствие их не арестовало. Нежелание следствия наложить обеспечительные меры, резюмировали истцы, лишило их возможности возвратить похищенные средства.

Отдельно отмечается, что, будучи уже обвиняемым, Илья Бударин смог заключить с третьими лицами договор аренды здания банка на Большой Полянке на 25 лет с правом последующего выкупа, а следствие не препятствовало этой сделке.

Как ранее рассказывал “Ъ”, Илья Бударин под именем Аум Пуруша был приговорен в этом году к трем с половиной годам колонии по небольшому эпизоду хищения. Причем потерпевшим выступило АСВ, физические лица в этом эпизоде не фигурировали. Как отметил “Ъ” представитель истцов адвокат Александр Бурчук, ситуация стала «критической после того, как УМВД по ЦАО прекратило дальнейшее расследование, поскольку оснований для его продолжения не нашло».

Владислав Трифонов