Экс-министр по физической культуре и спорту Удмуртии перешла в администрацию президента России

Бывший министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова перешла в администрацию президента России на должность начальника управления контрольного департамента. Об этом госпожа Гольцова сообщила в разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия”.

Напомним, что Наталью Гольцову освободили от должности министра в июне 2019 года. Она покинула свой пост в связи со сменой места работы. В разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” она сообщила, что переходит в администрацию президента России, но не назвала конкретную должность.

30 августа стало известно, что новым министром по физической культуре и спорту республики стал тренер по таэквон-до Александр Варшавский. К исполнению своих обязанностей он приступит с 1 сентября. Ранее господин Варшавский возглавлял некоммерческую организацию «Московская школа таэквон-до», он является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России. Имеет два диплома о высшем образовании по экономике и физической культуре.