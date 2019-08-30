США ввели санкции против четырех человек за финансирование «Хамаса»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех человек, которые, по мнению ведомства, являются финансовыми посредниками между Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) и движением «Хамас». Вашингтон считает обе организации террористическим. Попавшие в санкционный список «предоставляли финансовую, материальную, технологическую поддержки и финансовые услуги» палестинскому движению.

«Департамент казначейства принимает меры в отношении посредников, направляющих десятки миллионов долларов от Корпуса Стражей Исламской революции в "Хамас" для совершения террористических атак. Казначейство не будет колебаться в вопросе привлечения к ответственности "Хамас" и его иранских лидеров за их насилие»,— говорится в сообщении ведомства. Трое из упомянутых в списке находятся в Газе, один — в Ливане.

По информации Минфина США, за последние четыре года подразделение КСИР «Аль-Кудс» перевело палестинскому движению около $200 млн. Введенные санкции призваны «перекрыть эти четыре критически важных финансовых канала».

Напомним, США разрабатывают план по мирному урегулированию израильско-палестинскому конфликта. Части этого проекта, получившего название «Сделка века», были опубликованы в мае этого года в израильской газете. «Сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые должны превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания». При этом о ее будущем статусе в Белом доме умалчивают. С планом Вашингтона не согласились сами палестинцы, а духовный лидер иранской революции аятолла Али Хаменеи, принимая недавно делегацию движения «Хамас» заявил, что не позволит «уничтожить палестинскую идентичность с помощью денег».

О плане США по израильско-палестинскому урегулированию конфликта, читайте в материале “Ъ” «“Сделка века” обретает контуры»

О палестинском взгляде на американский план читайте в интервью “Ъ” одного из лидеров «Хамаса» «“Мы отказались от переговоров с США”».