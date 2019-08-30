Домохозяйства верят в себя и не верят в экономику

Августовский опрос ФОМ (для Банка России) фиксирует снижение инфляционных ожиданий граждан через год на 0,3 процентного пункта до 9,1%. Это минимум с июня 2018 года, но все еще превышает показатель первой половины прошлого года, когда фактическая инфляция была заметно выше текущей. Оценка наблюдаемой за прошедший год населением инфляции в августе изменилась незначительно, оставшись вблизи уровней последних месяцев. «Стабилизация инфляционных ожиданий на высоком уровне, несмотря на снижение фактической инфляции, говорит об их незаякоренности на цели Банка России и указывает на сохраняющиеся инфляционные риски»,— отмечается в отчете. Снижение ожидаемой инфляции и доли респондентов, ожидающих роста цен в будущем, в августе сопровождалось снижением третий месяц подряд индекса потребительских настроений граждан, он остановился на отметке 90 пунктов (см. график). «Текущее значение находится в середине диапазона, наблюдаемого с июня прошлого года, что говорит об отсутствии значимых изменений в потребительских настроениях»,— говорится в исследовании.

В августе на фоне стабилизации текущих потребительских настроений ухудшался индекс ожиданий. Респонденты ждут ухудшения всех макроэкономических показателей и перспектив развития страны (даже через пять лет), в том числе уровня доходов граждан, но надеются на улучшения личного благосостояния через год (на 2019 год Минэкономики снизило прогноз роста реальных доходов населения с 1% до 0,1%). По данным Росстата, среднедушевой уровень располагаемых доходов во втором квартале 2019 года составлял 34,4 тыс. руб. в месяц, но на основе ответов респондентов ФОМ удалось обнаружить лишь 11,8 тыс. руб. медианных среднедушевых располагаемых доходов в августе 2019 года.

В августе после снижения в течение трех месяцев (до 44% с 40% в июле) выросла доля респондентов, имеющих кредиты, а доля семей, имеющих сбережения, снизилась с 37% до 33%. В целях адаптации к инфляции в августе граждане стали больше покупать продукты впрок и тратить на повседневные расходы сбережения. В реальности фиксируется рост трат на отпуск и образование.

Алексей Шаповалов