Бизнес теряет способности к уклонению

Налоговая служба оставляет все меньше пространства для уклонения от уплаты налогов. ФНС запросила у эстонских коллег информацию пятилетней давности, касающуюся российской компании «Экстра». Международная конвенция, регулирующая подобные запросы, в России действует только с 2016 года. Однако эстонские налоговики пошли навстречу российским коллегам. И в итоге фирме-уклонисту доначислили 75 млн руб. налогов. Что этот прецедент значит для бизнеса? Выяснял Григорий Колганов.

Компания «Экстра» из Иваново с 2013 года принадлежала кипрскому офшору и в течение трех лет переводила ему дивиденды со льготной налоговой ставкой в 5% — у России и Кипра об этом договор. В материнской структуре не было сотрудников, других активов и доходов. Все деньги она отдавала эстонским фирмам. Уже несложно догадаться, что бенефициаром и этих фирм, и кипрского офшора был один и тот же человек — некий Андрей Астапенко. Так что претензии налоговой службы, вероятно, обоснованы, резюмирует руководитель налоговой практики юридической фирмы «Клифф» Наталья Кордюкова: «Деньги уходили из России на Кипр, а дальше шли в Эстонию, то есть в страну, с которой на самом деле нет соглашения. А использовали при этом льготу, которая предназначена для кипрской компании. Если бы они не претендовали на льготу и сразу бы объявляли, что дивиденды выходят без 15%, никаких проблем бы не было».

Но наказанная сторона и не пыталась оспорить претензии. Она пошла весьма оригинальным путем, заявив, что налоговая служба незаконно получила информацию. Международная Конвенция о взаимной помощи по налоговым делам действует в России с 2016 года, а ФНС запросила данные за 2014-й и 2015-й. Но Арбитражный суд постановил, что если Эстония согласилась на такое ретроспективное сотрудничество, то никаких нарушений здесь нет. В налоговой накануне не прокомментировали ситуацию. Но, по мнению партнера FBK Legal Александра Ермоленко, возникает довольно опасный прецедент для всех, кто в прошлом пытался оптимизировать налоги подобным образом: «Этот случай является достаточно показательным для того, чтобы понимать, что, в принципе, все находятся под угрозой выявления тех или иных темных делишек. То, что еще вчера было законно и проходило на ура, сегодня уже становится незаконным, и за это карают.

ФНС наполнит казну, но при этом создаст неуверенность в завтрашнем дне, и это все стимулирует бизнесменов строить новые офшорные схемы, а не просто платить налоги».

Надо ли говорить, что бизнес воспринял эту историю без особого энтузиазма. Платить налоги, конечно, нужно, но из-за постоянной смены правил игры предприниматели уже не знают, откуда может последовать удар. Причем такой силы, что фирма попросту не выживет, сокрушается вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. По его мнению, государству стоило бы проявлять большую гибкость в таких вопросах: «Должна быть грань. Уводят прибыль, предприятие порушено, люди зарплату не получают. Налоговая не должна действовать просто как хирург, который берет и отсекает, с установкой на то, что нужно содрать как можно больше налогов, независимо от того, живет после этого предприятие или нет. С этим бороться невозможно».

Впрочем, специалист по международному налогообложению Ольга Цохорова успокаивает: некоторые страны не будут столь охотно рассказывать России о старых грехах ее резидентов. «Наверное, не все юрисдикции будут так легко делиться информацией, как Эстония. Например, та же Швейцария, которая не очень позитивно относилась к России, не будет с такой легкостью предоставлять российским налоговым органам данные. По моему опыту, Лихтенштейн тоже. Очень тонкие механизмы остались для использования льгот. Для большей части российского бизнеса это теперь уже бессмысленно»,— заключает Цохорова.

Налоговая служба в последние годы приложила массу усилий, чтобы сделать безвыигрышными различные схемы минимизации налогов. Но, как признают собеседники “Ъ FM”, другие государственные структуры, отвечающие за то, чтобы бизнес в России становился все более выгодным, не поспевают за ФНС.

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Конвенцию о налоговой взаимопомощи подписали 129 стран, в том числе популярные у россиян офшоры: Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы, Джерси и Каймановы острова. Кроме того, в прошлом году Россия подключилась к международной системе автоматического обмена налоговой информацией и получила данные о зарубежных активах и счетах своих граждан в 58 юрисдикциях.