Адвокаты участников «Нового величия» заявили о некомпетентности эксперта в рамках дела

29 августа первая часть очередного заседания Люблинского районного суда по делу «Нового величия» прошла в закрытом формате: около часа там, по словам представителей защиты, продолжалось чтение результатов экспертизы. Затем заседание открыли и на судебный допрос была вызвана эксперт-лингвист из Калуги Лариса Платонова, которая и проводила экспертизу. Госпожа Платонова сообщила суду, что работает преподавателем английского и немецкого языков с 1987 года, квалификацию лингвиста получила в 2017 году, но привлекалась к экспертизам с 2014-го. По мнению адвокатов, стаж эксперта, проводившего исследование материалов дела спустя год после прохождения курсов лингвистов, «вызывает вопросы».
Методы исследования, применяемые во время исследования переписок, госпожа Платонова во время допроса объяснить не смогла, уточнив, что пользовалась «обычными методиками: грамматической, семантической, фразеологической, контекстной». В беседе с корреспондентом “Ъ” адвокат обвиняемого Петра Карамзина Александр Лупашко сообщил, что у стороны защиты «есть все основания для того, чтобы заявить суду ходатайство о направлении материалов дела на прокурорскую проверку» в связи с неполным исследованием материалов дела. Еще несколько адвокатов в беседе с корреспондентом “Ъ” уточнили: необходима «экспертиза экспертизы». «Есть все основания для проверки данной экспертизы и, возможно, возбуждения уголовного дела в связи с некомпетентностью эксперта»,— сказал господин Лупашко.
Напомним, на заседании суда по делу «Нового величия» 26 августа было завершено чтение материалов дела: прокурор Рустам Иванов прочитал показания свидетелей, устав организации, переписки участников движения в соцсетях и их лингвистическую экспертизу. По словам стороны защиты, экспертиза была проведена с нарушениями: лингвисты не учли строки Forwarded messages, свидетельствующие о пересылке сообщений стороннего лица.
Подробнее о процессе читайте в публикации “Ъ” «Прокурор закончил с перепиской».
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