Адвокаты участников «Нового величия» заявили о некомпетентности эксперта в рамках дела

29 августа первая часть очередного заседания Люблинского районного суда по делу «Нового величия» прошла в закрытом формате: около часа там, по словам представителей защиты, продолжалось чтение результатов экспертизы. Затем заседание открыли и на судебный допрос была вызвана эксперт-лингвист из Калуги Лариса Платонова, которая и проводила экспертизу. Госпожа Платонова сообщила суду, что работает преподавателем английского и немецкого языков с 1987 года, квалификацию лингвиста получила в 2017 году, но привлекалась к экспертизам с 2014-го. По мнению адвокатов, стаж эксперта, проводившего исследование материалов дела спустя год после прохождения курсов лингвистов, «вызывает вопросы».

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Методы исследования, применяемые во время исследования переписок, госпожа Платонова во время допроса объяснить не смогла, уточнив, что пользовалась «обычными методиками: грамматической, семантической, фразеологической, контекстной». В беседе с корреспондентом “Ъ” адвокат обвиняемого Петра Карамзина Александр Лупашко сообщил, что у стороны защиты «есть все основания для того, чтобы заявить суду ходатайство о направлении материалов дела на прокурорскую проверку» в связи с неполным исследованием материалов дела. Еще несколько адвокатов в беседе с корреспондентом “Ъ” уточнили: необходима «экспертиза экспертизы». «Есть все основания для проверки данной экспертизы и, возможно, возбуждения уголовного дела в связи с некомпетентностью эксперта»,— сказал господин Лупашко.

Напомним, на заседании суда по делу «Нового величия» 26 августа было завершено чтение материалов дела: прокурор Рустам Иванов прочитал показания свидетелей, устав организации, переписки участников движения в соцсетях и их лингвистическую экспертизу. По словам стороны защиты, экспертиза была проведена с нарушениями: лингвисты не учли строки Forwarded messages, свидетельствующие о пересылке сообщений стороннего лица.

Подробнее о процессе читайте в публикации “Ъ” «Прокурор закончил с перепиской».

Александра Намятова