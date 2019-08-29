ФАС отказала Минпросвещения в просьбе прекратить дело в отношении ведомства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась прекращать дело в отношении Министерства просвещения, которое было заведено в связи с утвержденным в декабре 2018 года новым федеральным перечнем учебников. Ранее ФАС посчитала, что, сократив перечень допустимых школьных учебников, Минпросвещения препятствует работе части издательств. Минпросвещения заявило в письме ФАС, что утвержденный в декабре 2018 года федеральный перечень учебников не вступил в силу.

15 августа Минпросвещения обратилось в ФАС с просьбой прекратить дело о нарушении антимонопольного законодательства. Дело было заведено 8 августа на основании нарушения п. 2 ч. 1 ст. 15 ФЗ о «Защите конкуренции». Причиной стал утвержденный Минпросвещения в декабре 2018 года федеральный перечень учебников (ФПУ). Существовавший с 2014 года перечень учебников сократили на 541 наименование, и в новый ФПУ вошло только 829 учебников. Большинство наименований распределилось между двумя компаниями: издательством «Просвещение» (573 наименования) и корпорацией «Российский учебник» (256 наименований, объединяет издательства «Дрофа» и «Астрель», а также группу «Вентана-Граф»). В ФАС посчитали, что Минпросвещения препятствует работе части издательств: формируя новый ФПУ, они необоснованно направляют их учебники на дополнительную экспертизу. Антимонопольная служба потребовала включить в ФПУ учебники, которые были в прежнем перечне.

В письме с просьбой прекратить дело (есть в распоряжении “Ъ”) Минпросвещения заявило, что приказ о формировании составленного в декабре 2018 года федерального перечня учебников не прошел государственную регистрацию и не вступил в силу. Отметим, в июле 2019 года Минюст выдал Министерству просвещения предписание (есть в распоряжении “Ъ”) отменить приказ о вступлении в силу нового ФПУ. 26 августа ФАС отклонила ходатайство Министерства просвещения о прекращении дела и отложила его рассмотрение до 23 сентября с привлечением к делу Министерства юстиции.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения “Ъ” заявили, что дополнительная экспертиза учебников была направлена «исключительно на повышение качества учебной литературы и позволила убрать из ФПУ учебники, содержащие ошибки и существенные неточности, а также устаревшие предметные данные», добавив, что реальная доля издательств группы «Просвещение» в новом ФПУ составляет лишь 42%.

«Работа министерства в рамках федерального перечня учебников нацелена на повышение их качества, и мы продолжаем диалог и сотрудничество с Федеральной антимонопольной службой по урегулированию вопросов в правовом поле,— заявили “Ъ” в Министерстве просвещения сегодня, 29 августа.— Рассмотрение дела отложено. Перечень продолжает работу в рамках действующих нормативных документов».

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Минюст заглянул в учебники».

Елизавета Михальченко