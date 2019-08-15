Счетная палата сообщила о недостаточной эффективности медико-социальной экспертизы

Счетная палата сообщила о недостаточной эффективности системы медико-социальной экспертизы в России. В ведомстве считают, что «ей не хватает правового регулирования, контроля и межведомственного взаимодействия». Как рассказала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова по итогам проверки эффективности использования средств бюджета на систему, на начало 2019 года в России было 12 млн человек с инвалидностью. Она отметила, что для них «доступность и качество медико-социальной экспертизы имеют первостепенное значение».

«Поэтому Минтруд должен обеспечить надлежащий контроль и правовое регулирование в этой сфере, однако, как показала наша проверка, пока этого не происходит»,— приводятся ее слова на сайте Счетной палаты. При этом «Минтруд до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям», а для «определения профинвалидности система МСЭ по-прежнему использует временные критерии». Аудитор уверена, что Минтруд обязан оперативно принять документы, направленные на совершенствование экспертизы.

В ведомстве добавили, что «о низком качестве проведения медико-социальной экспертизы наглядно говорит статистика». В частности, аудиторы отмечают рост числа граждан, которые не согласны в решениями МСЭ: в 2018 году 52,4 тыс. человек обжаловали эти решения в судах, 12,2% решений было пересмотрено. «За этими цифрами стоят неудовлетворенные, обиженные люди. Поэтому необходимо разрабатывать более объективные механизмы установления инвалидности»,— отметила госпожа Орлова.

О ситуации с инвалидностью в России — в материале “Ъ” «Инвалидность выбрала молодость».