Экспертиза получила оценку

Счетная палата раскритиковала регулирование действующей в России системы медико-социальной экспертизы (МСЭ). По мнению госаудиторов, она работает без единых требований к ее деятельности и в отсутствие полноценных стандартов к определению детской и профессиональной инвалидности. Кроме того, пробелы в законодательстве не позволяют оценить эффективность использования закупаемого для МСЭ оборудования и создают дефицит кадров в системе.

Медико-социальной экспертизе в РФ не хватает правового регулирования, заявила вчера аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на пресс-конференции по итогам проверки эффективности использования средств бюджета по этому направлению. Напомним, бюро МСЭ отвечают за назначение гражданам инвалидности и подчиняются Минтруду. По данным этого ведомства за 2018 год, в РФ насчитывалось 11,3 млн инвалидов среди взрослых и 670 тыс.— среди детей.

СП по итогам проверки выделила отсутствие единых требований к организации работы бюро на федеральном уровне. В результате, например, в Москве нет специализированного бюро для больных туберкулезом, а в Ставропольском крае расстояние от одного из его городов до главного бюро превышает 300 км. Нередки случаи, когда учреждения МСЭ располагаются на втором этаже, не имеют пандуса или подъемника на входе.

В отсутствие единых требований невозможно оценить эффективность использования бюро специального диагностического оборудования.

На 1 января 2019 года стоимость закупленного для бюро оборудования в общей сложности составила более 2 млрд руб. По данным Счетной палаты, частично оно не востребовано, частично — и так уже имеется в поликлиниках. Пробелы в правовом регулировании МСЭ негативно влияют и на их обеспечение кадрами. Врачи, работающие в системе МСЭ, хоть и приравнены к медицинским работникам, но при этом не могут досрочно выйти на пенсию, на них не распространяется сокращенная продолжительность рабочего дня. В результате бюро сталкиваются с дефицитом специалистов — только в Московской области с начала 2019 года из-за неукомплектованности кадрами было временно закрыто 31 бюро из 73.

Правовые сложности есть и по части самого предмета деятельности бюро. По словам Светланы Орловой, Минтруд до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям — и де-факто рассматривает их как взрослых, что не позволяет учесть ряд особенностей детской инвалидности. Кроме того, для определения профинвалидности взрослых система МСЭ по-прежнему использует временные критерии, которые были установлены еще в 2001 году. «Минтруду необходимо оперативно принять все документы, предусмотренные дорожной картой по совершенствованию медико-социальной экспертизы, и совместно с регионами и профессиональным сообществом организовать систему трудовой реабилитации инвалидов с учетом минимизации времени на их интеграцию в общество»,— отметила аудитор.

Отметим, что Минтруд в целом согласен с выводами Счетной палаты — об этом ранее в ходе коллегии ведомства говорил замглавы ведомства Всеволод Вуколов.

Анастасия Мануйлова