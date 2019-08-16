Экспертиза получила оценку

Счетная палата раскритиковала регулирование действующей в России системы медико-социальной экспертизы (МСЭ). По мнению госаудиторов, она работает без единых требований к ее деятельности и в отсутствие полноценных стандартов к определению детской и профессиональной инвалидности. Кроме того, пробелы в законодательстве не позволяют оценить эффективность использования закупаемого для МСЭ оборудования и создают дефицит кадров в системе.
Медико-социальной экспертизе в РФ не хватает правового регулирования, заявила вчера аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на пресс-конференции по итогам проверки эффективности использования средств бюджета по этому направлению. Напомним, бюро МСЭ отвечают за назначение гражданам инвалидности и подчиняются Минтруду. По данным этого ведомства за 2018 год, в РФ насчитывалось 11,3 млн инвалидов среди взрослых и 670 тыс.— среди детей.
СП по итогам проверки выделила отсутствие единых требований к организации работы бюро на федеральном уровне. В результате, например, в Москве нет специализированного бюро для больных туберкулезом, а в Ставропольском крае расстояние от одного из его городов до главного бюро превышает 300 км. Нередки случаи, когда учреждения МСЭ располагаются на втором этаже, не имеют пандуса или подъемника на входе.
На 1 января 2019 года стоимость закупленного для бюро оборудования в общей сложности составила более 2 млрд руб. По данным Счетной палаты, частично оно не востребовано, частично — и так уже имеется в поликлиниках. Пробелы в правовом регулировании МСЭ негативно влияют и на их обеспечение кадрами. Врачи, работающие в системе МСЭ, хоть и приравнены к медицинским работникам, но при этом не могут досрочно выйти на пенсию, на них не распространяется сокращенная продолжительность рабочего дня. В результате бюро сталкиваются с дефицитом специалистов — только в Московской области с начала 2019 года из-за неукомплектованности кадрами было временно закрыто 31 бюро из 73.
Правовые сложности есть и по части самого предмета деятельности бюро. По словам Светланы Орловой, Минтруд до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям — и де-факто рассматривает их как взрослых, что не позволяет учесть ряд особенностей детской инвалидности. Кроме того, для определения профинвалидности взрослых система МСЭ по-прежнему использует временные критерии, которые были установлены еще в 2001 году. «Минтруду необходимо оперативно принять все документы, предусмотренные дорожной картой по совершенствованию медико-социальной экспертизы, и совместно с регионами и профессиональным сообществом организовать систему трудовой реабилитации инвалидов с учетом минимизации времени на их интеграцию в общество»,— отметила аудитор.
Отметим, что Минтруд в целом согласен с выводами Счетной палаты — об этом ранее в ходе коллегии ведомства говорил замглавы ведомства Всеволод Вуколов.
По данным Минтруда, в 2016–2018 годах в России заметно уменьшилось количество граждан, имеющих инвалидность. Сократилось как количество выданных свидетельств об инвалидности, так и количество обратившихся за ней в бюро медико-социальной экспертизы. Уменьшение численности инвалидов было зафиксировано во всех возрастах, включая предпенсионный и пенсионный, несмотря на повышение последнего, граждане старших возрастов все реже обращаются за назначением пенсий по инвалидности. В то же время детская инвалидность в РФ растет на 15–25 тыс. человек в год — в основном по причине психических и нервных расстройств и врожденных аномалий.
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