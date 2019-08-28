Президент Грузии: диалог с Россией не может строиться на принуждении

Возобновление диалога между Москвой и Тбилиси будет возможно, если Россия изменит свое отношение к Грузии, заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью Euronews.

По ее словам, России необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении. «Когда мы увидим четкие сигналы в этом направлении, то, я уверена, мы будем готовы к диалогу в будущем»,— сказала президент.

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Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года. Они были разорваны по инициативе Тбилиси, после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

В июне этого года между Россией и Грузией произошел конфликт. В Тбилиси прошла массовая акция протеста из-за того, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. Позже на телеканале «Рустави-2» ведущий выступил с нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина. 21 июня господин Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».