Мосгорсуд восстановил запрет мэрии на отказ в проведении акции 31 августа

Мосгорсуд признал законным решение мэрии Москвы отказать Либертарианской партии России (ЛПР) в проведении митинга 31 августа. «Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

О своем намерении провести 31 августа шествие «в поддержку честных выборов и против преследования москвичей» ЛПР уведомила мэрию 20 августа. Они планировали провести акцию численностью до 10 тыс. участников от начала Страстного бульвара до дома №12 по проспекту Академика Сахарова. Мэрия отказала в согласовании мероприятия. После этого заявители подали иск об оспаривании решения, Тверской районный суд частично их поддержал, обязав предоставить альтернативную площадку для шествия, как того требует действующее законодательство, 31 августа. Решение Тверского суда не удовлетворило ни власти Москвы, ни оппозицию.

Подробнее о ситуации вокруг неразрешенной акции 31 августа читайте в материале “Ъ” «Шествие ушло на апелляции».