На сквере ставят крест

В Нижнем Новгороде инициативная группа жителей заявила о подтасовке итогов общественных слушаний по поводу строительства часовни в сквере Автозаводского района. По их словам, местные жители высказались за сохранение и благоустройство парка, а районная комиссия исказила итоги публичных слушаний и учла в протоколах мнения сторонних людей, что противоречит закону. В мэрии заявили, что обсуждения не предполагают подсчета голосов, и решение будет принято на уровне региона. В правительстве области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.



Нижегородцы просят региональный департамент градостроительной деятельности разобраться с итогами публичных слушаний о строительстве храма в Автозаводском районе. Напомним, в сквере памяти погибших милиционеров на улице Прыгунова планируется возвести часовню в честь иконы Божьей Матери «Всецарица». Под строительство местная епархия РПЦ в 2016 году получила земельный участок площадью около 2 тыс. кв. м и теперь добивается его перевода из зоны парков в категорию культовой застройки. Мнения местных жителей по поводу строительства часовни разделились. Одни устраивают пикеты за сохранение и благоустройство сквера, прося перенести храм в другое место и считая 14 церквей в районе достаточными для верующих. Другие, заручившись поддержкой движения «Сорок сороков», приветствуют появление часовни, заявляя, что их «дети должны расти с богом», а защитников скверов финансирует Госдепартамент США. В епархии говорят, что за строительством храма к ним обратились жители Автозаводского района, ветераны МВД и районная администрация. На очередных публичных слушаниях в мае противоборствующие стороны пели «Интернационал» и пасхальные песнопения.

Теперь сторонники сохранения сквера обвинили районные власти в фальсификации итогов слушаний. В письме главе областного градостроительного департамента Марине Раковой они сообщили, что районная комиссия подтасовала итоги голосования. По словам активистов, за полтора часа обсуждений свое мнение о ситуации публично выразили 24 человека с учетом властей и представителей СМИ, и за сквер высказались 16 человек, за храм — пятеро. Однако в итоговом заключении комиссия указала, что сохранение сквера поддержали девять участников, а 11 человек проголосовали за строительство церкви. «Отметим, что „за сквер“ выступали местные жители, проживающие в непосредственной близости от сквера, а „за храм“ выступали либо не местные жители, либо не представившиеся»,— следует из текста обращения, опубликованного в Facebook градозащитницей Марией Поповой. Тем самым, настаивают автозаводцы, заключение по слушаниям «содержит манипуляции», а комиссия «выдает желаемое за действительное». Также, по словам активистов, никто из участников слушаний не говорил, что возведение храма с благоустройством прилегающей территории «имеет положительный социальный эффект», а «объект станет лаконичным завершением преображения сквера», как указано в заключении. Наконец, подготовленное сотрудниками администрации Автозаводского района заключение противоречит рекомендациями Минстроя РФ по оформлению документов по публичным слушаниям и содержит ошибки. Активисты просят учесть эти факторы и мнение местных жителей и не менять зонирование участка для строительства часовни. Под обращением подписались более тысячи человек, а итоги проведенного весной опроса местных жителей показали, что 86% респондентов против застройки сквера.

В администрации Автозаводского района “Ъ-Приволжью” заявили, что, по закону, публичные слушания проводятся для информирования жителей о перспективах тех или иных проектов, и процедура голосования за те или иные решения ими не предусмотрена, как и подсчет голосов. При этом районная комиссия в своем заключении вправе обобщать прозвучавшие предложения и замечания, причем не только местных жителей, но и иных участников слушаний, настаивают районные власти. Они указывают, что окончательное решение будет приниматься областным правительством. Там оперативно прокомментировать запрос “Ъ-Приволжья” не смогли.

Роман Рыскаль