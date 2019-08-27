В нижегородской полиции извинились за похищение Александра Новоселова в 2004 году

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Нижегородской области Дмитрий Мирясов принес официальные извинения за нарушение прав Александра Новоселова, бывшего охранника экс-заместителя председателя областного законодательного собрания Михаила Дикина. Напомним, в 2004 году его в рамках проведения «оперативного эксперимента» похитили и вывезли в лес бывшие оперативники, добиваясь показаний о покушении на бизнесмена Олега Сорокина. Спустя 14 лет отставного полковника МВД Евгения Воронина и бывшего старшего оперуполномоченного Романа Маркеева осудили за превышение полномочий и похищение человека вместе с экс-главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, участвовав в этом оперативном мероприятии

С просьбой принести извинения в региональное управление МВД обратились юристы Комитета против пыток. Также правозащитники направили в суд иск к региональному МВД с требованием компенсации Александру Новоселову морального вреда.

С просьбой принести извинения потерпевшему Новоселову в региональное управление МВД обратились защищавшие его юристы «Комитета против пыток». Также правозащитники направили в суд иск к региональному МВД с требованием компенсации ему морального вреда. Напомним, двух бывших сотрудников угрозыска областной суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима, взыскав в пользу Александра Новоселова по 600 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. С Олега Сорокина, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима, суд решил взыскать 1 млн компенсации по иску потерпевшего.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Бывшему главе приготовили суровое отказание».

Анастасия Еремина