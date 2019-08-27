Главные новости к утру 27 августа

Лизинговая «дочка» «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» через суд пытается расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing на 35 самолетов Boeing 737 MAX 8. Это — первый иск от заказчика в связи с проблемами с безопасностью. О финансовых последствиях авиакатастроф с MAX

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян. Она является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам. Подробнее

Американская нефтяная компания ExxnoMobil обратилась в федеральный суд Техаса с требованием признать недействительным штраф Минфина США на $2 млн. Он был наложен в связи с предположительным нарушением санкционного режима против России, введенного в связи с ситуацией на Украине. О последствиях санкций

Задолженность Грузии перед Россией за аэронавигацию достигла $1 млн. Ранее сообщалось, что задолженность без учета накопившихся пеней составляет $792,5 тыс. и 592,3 тыс. руб. О последствиях проблем с авиасообщением

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Это была его вторая попытка. О первой

О предстоящих 27 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.