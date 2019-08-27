Главные анонсы 27 августа

В Жуковском (Московская область) откроется Международный авиакосмический салон МАКС-2019. Выставка впервые проводится в партнерстве с Китаем.

На МАКС-2019, в частности, публике впервые покажут российский самолет МС-21-300. Пассажирский лайнер разрабатывается «Иркутом» при участии предприятий «Ростеха».

В Жуковском на МАКС-2019 состоятся переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Центральной темой переговоров будет ситуация в сирийском Идлибе.

Напомним, обстановка в зоне деэскалации Идлиб обострилась после авиаудара по турецкому конвою, передвигавшемуся по сирийской территории. О ситуации в Сири

В Казани президент России Владимир Путин посетит церемонию закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. О будущем образования и рынка труда

27 и 28 августа пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов UEFA.

Российский «Краснодар» примет на своем поле греческий «Олимпиакос». Напомним, в первом матче греки выиграли со счетом 4:0. О первом матче

Состоится повторная попытка стыковки с МКС корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту.

Корабль должен был причалить к станции 24 августа, однако попытка не удалась из-за неисправности. О подготовке ко второй попытке