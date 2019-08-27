ExxonMobil оспорила связанный с Россией штраф на $2 млн

Американская нефтяная компания ExxnoMobil обратилась в федеральный суд Техаса с требованием признать недействительным штраф Минфина США на $2 млн, сообщает Law360. Он был наложен в связи с предположительным нарушением санкционного режима против России, введенного в связи с ситуацией на Украине.

Поводом послужило соглашение с «Роснефтью». Хотя по заявлению ExxonMobil, на момент подписания документов, не российская компания являлась объектом санкций, а ее главный исполнительный директор Игорь Сечин.

В начале 2018 года ExxonMobil из-за санкций США решила выйти из соглашений с «Роснефтью» по разведке шельфовых месторождений в Арктике и на Черном море. До 2014 года партнеры успели открыть в Карском море крупное месторождение Победа, но после запрета Вашингтона на предоставление РФ шельфовых технологий сотрудничество было заморожено.

В 2019 году ExxonMobil столкнулась в России с «административными барьерами» и просит их устранить. В частности, компания хочет получить право использовать для сейсморазведки и бурения в России суда под иностранным флагом.

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