Татарстан продолжает стоять на Угре

Госсовет Татарстана направит в Госдуму отрицательное заключение на инициативу установить День окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году в качестве всероссийской памятной даты. В республике считают, что принятие законопроекта, который уже поддержало правительство РФ, разъединит русских и татар, «вызовет негативные общественно-политические последствия». Некоторые депутаты Татарстана назвали проект «очередной глупостью», имеющей «признаки экстремизма». Установить новую памятную дату предложили власти Калужской области, объясняя инициативу желанием укрепить «патриотическое сознание граждан».



Решение не поддерживать проект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре было принято на совместном заседании комитета по госстроительству и комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета Татарстана. Депутаты единогласно рекомендовали парламенту Татарстана направить в Госдуму отрицательный отзыв.

Инициатива установить новый памятный день принадлежит властям Калужской области, на территории которой в 1480 году произошло это историческое событие. Поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» в Госдуму внес депутат от региона Геннадий Скляр. В пояснительной записке говорится, что противостояние русских и ордынских войск на реке Угре «является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве». Законопроект получил положительное заключение правительства России. Инициаторы уверены, что его принятие будет «способствовать укреплению патриотического сознания граждан России и популяризации отечественной истории». Ожидается, что в первом чтении документ будет рассмотрен осенью. До 2 сентября Госдума принимает отзывы из регионов.

В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов». В заключении Института истории Академии наук Татарстана говорится, что после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам так называемый ордынский выход. При этом ученые республики полагают, что новая памятная дата «вызовет негативные общественно-политические последствия»: в обществе стояние на Угре «воспринимается как противостояние русских и татар», которые являются «основными государствообразующими народами РФ».

Противостояние московского и ордынского войска на реке Угре продолжалось в течение нескольких недель осенью 1480 года. Попытки ордынцев переправиться через Угру успехом не увенчались. Несмотря на ряд стычек, решающего «воинского столкновения не произошло», отмечает заведующий отделом средневековой археологии Института археологии Академии наук Татарстана Искандер Измайлов. Он полагает, что установление памятной даты может вызвать «межнациональную рознь, ненависть и предрассудки». «Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять?» — добавил директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов.

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов предложил «поставить диагноз» инициаторам законопроекта и призвал «не играть историей нашего многонационального народа»: «Россия тонет, Россия горит, Россия взрывается. Один Путин во всей России летит, гасит пожары, оказывает помощь. В это время такая инициатива»,— негодовал господин Миргалимов. Его поддержал единоросс Николай Рыбушкин: «Есть в татарском языке пословица “не чеши там, где не чешется”. Они вообще соображают, что делают?»

Директора Казанского большого драматического театра депутата Александра Славутского «удивило», что инициативу Калужской области поддержал министр культуры Владимир Мединский. «Разделять русский и татарский народы могут только люди недальновидные»,— добавил господин Славутский. Глава комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев увидел в законопроекте «элементы экстремизма»: «Если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России».

«Мы их обвиняем в политизации, но сами идем по тому же пути»,— заметила вице-спикер Госсовета Татарстана, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Римма Ратникова. Она предложила «копнуть глубже» и провести по этому поводу историческую конференцию, чтобы «выбить землю из-под ног» инициаторов проекта. «Не нужно погружаться в исторические дебри,— возразил депутат-коммунист Артем Прокофьев.— Просто очевидно, что не должно быть дат, которые нас разделяют».

28 августа Госсовет Татарстана проведет «заочное голосование» по законопроекту путем опроса депутатов по факсу и электронной почте. После этого спикер Госсовета Фарид Мухаметшин направит отзыв в Госдуму.

Кирилл Антонов, Казань