В торговой войне Китая и США проигрывают почти все

$14 млрд потеряли богатейшие люди мира всего за один день. Причина — падение мировых бирж из-за обострения торговой войны между США и Китаем. 23 августа Пекин объявил о введении дополнительных пошлин на американские товары: 5% и 10% в зависимости от категории. В Белом доме ответили, что увеличат уже существующие сборы с поставщиков китайской продукции. Больше всех от этих новостей пострадали американские компании: Amazon, Facebook, Google, Microsoft, выяснили СМИ. Теряют свое состояние и российские предприниматели. Во сколько может обойтись миллиардерам противостояние Пекина и Вашингтона? Тему продолжат Владислав Викторов и Анна Пестерева.

Самый богатый человек в мире потерял больше всех. Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса из-за торговой войны сократилось за один день на сумму свыше $3 млрд. В списке пострадавших от противостояния США и Китая основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, основатель Microsoft Билл Гейтс, соучредители холдинга Google Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также глава инвестфирмы Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Каждый из них не досчитался более $1 млрд. Пока Дональд Трамп и Си Цзиньпин выясняют, у кого нервы крепче, рынки лихорадит, констатирует директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. По его мнению, в ближайшее время ситуация не стабилизируется: «Период, когда это все отыгрывалось, прошел. Если дело доведут вообще до мирового экономического кризиса — а время его пришло, цикличность мирового экономического развития никто не отменял, для спускового крючка кризиса эта торговая война более чем подходит — то эти миллиарды долларов еще цветочками покажутся по сравнению с теми потерями, которые в конце концов могут быть».

Хроника торговой войны США и Китая Читать далее

Этот август — не самый удачный месяц для миллиардеров. 6-го числа торговые площадки США пережили крупное падение котировок, из-за чего 500 богатейших людей мира потеряли $117 млрд. На следующей неделе десять самых состоятельных предпринимателей на планете не досчитались еще $18 млрд. Страдают от противостояния США и Китая не только американцы. Российские бизнесмены потеряли порядка $2 млрд за день. В их числе оказался и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, который остался без почти $400 млн. “Ъ FM” попросил вице-президента нефтяной компании Леонида Федуна оценить основные риски дальнейшего развития торговой войны: «Главный — это риск неадекватной реакции рынка. Поскольку нефть является рыночным товаром, то эти настроения сказываются. Мы видим падающий рынок, и при этом факторов, говорящих о том, что он имеет какую-то экономическую логику, нет.

ОПЕК сократил добычу, производство сланцевой нефти в США тоже в настоящий момент практически стагнирует. Такие настроения у инвесторов есть, и они крайне негативно сказываются на цене нефти».

А кому-то удалось увеличить состояние на фоне торговой войны США и Китая. Например, по данным СМИ, бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин за день заработал почти $140 млн. Там, где одни теряют, другие находят новые возможности, рассуждает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов:

«Есть вероятность, что рынки восстановятся в течение осени, ближе к Новому году. Под ударом находятся прежде всего циклические отрасли, сырьевые компании, в частности производящие нефть, металлургический сектор, возможно, компании, которые производят предметы роскоши. С другой стороны, есть сектора, которые могут даже извлечь выгоду из торговых войн. Нам известно, что в последнее время растут цены на золото, и те, кто инвестируют в акции этих компаний, тоже могут получить дополнительную прибыль».

Несмотря на неудачный день, Джефф Безос остается богатейшим человеком в мире, по версии Bloomberg. Его состояние равняется $110 млрд. Потеря $3 млрд неприятна, но, кажется, не критична для бизнесмена.

В понедельник Дональд Трамп сообщил, что Пекин предложил вернуться за стол переговоров и заключить торговое соглашение. По его словам, с подобным предложением китайская сторона обратилась к американским представителям. После этих новостей американские фондовые индексы начали расти. Но китайские издания отмечают, что речь шла о решении технических вопросов, а не об отказе от пошлин. Позиция Пекина на этот счет не изменилась, сообщают местные СМИ.