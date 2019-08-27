Алексей Кузнецов выслушал прокурора и повинился

Вчера в Басманном райсуде Москвы прокуроры огласили обвинение по уголовному делу бывшего первого вице-премьера—министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Ему вменяют 22 эпизода хищения бюджетных средств на сумму свыше 14 млрд руб. и их отмывания. Подсудимый, ранее рассчитывавший получить приговор в особом порядке, снова полностью признал свою вину. Правда, это обстоятельство вряд ли поможет потерпевшим взыскать потери, поскольку у господина Кузнецова в России арестовано имущество лишь на 160 млн руб.

В начале заседания прокурор Амалия Устаева изложила суть обвинения, на что потребовалось не более получаса. Из него следовало, что участники преступной группы под руководством Алексея Кузнецова, его первого заместителя Валерия Носова и бывшей супруги вице-премьера Жанны Буллок (проживает в США) с 2005 года приобретали у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права требования задолженности к потребителям этих услуг. Откуда образовалась задолженность, не говорилось, но права требования оформлялись на общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на подставных лиц.

Эти ООО, в свою очередь, обращались в банки за получением кредитов, указывая в качестве их обеспечения не только права требования по долгам ЖКХ, но и гарантии правительства Мособласти. Как пояснили позже представители области, для осуществления этой схемы Алексей Кузнецов пролоббировал поправки к местному законодательству и лично подписывал гарантийные письма о погашении займов областным правительством.

В свою очередь, банки, выдавая кредиты подставным ООО, получали от них право требовать задолженность у предприятий ЖКХ с «большим дисконтом». А поскольку реальных денег у тех не было, предприятия ЖКХ заставляли брать кредиты в тех же банках, гарантом по которым также выступало правительство области. Деньги же, полученные ООО, впоследствии выводились на кипрские офшоры.

Перечисляя компании ЖКХ, оказавшиеся в долгах перед банками, госпожа Устаева отметила, что речь шла о сотнях миллионах рублей, которые возвращать пришлось из областного бюджета. В результате к 2008 году Московская область оказалась на грани банкротства.

Говорилось в обвинении и о банальной растрате средств, как в случае с выделением правительством Подмосковья компании «Мособлтрастинвест» 8 млрд руб. на строительство торгового центра. Компания так ничего и не построила, зато деньги с ее счетов были также переведены на подставные ООО и похищены. Этот и еще два похожих эпизода следствие и квалифицировало как растрату.

Всего Алексею Кузнецову вменяют десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), девять эпизодов отмывания (легализации) преступно нажитых средств (ч. 3 ст. 174 УК РФ) и три эпизода особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). А общий ущерб бюджету МО составил не менее 14 млрд руб. К настоящему моменту его сообщники Валерий Носов, Владислав Телепнев, Елена Кузнецова и Жанна Буллок уже осуждены. Причем последней приговор был вынесен заочно.

Когда судья Ирина Вырышева спросила Алексея Кузнецова об отношении к обвинению, тот ответил, что «признает вину в полном объеме». При этом заявил, что готов выступить после изучения материалов дела и допроса свидетелей. Многие из них прислали в суд извещения о том, что не могут явиться и согласны, если просто огласят их показания, данные на следствии. Кстати, адвокаты Алексея Кузнецова уверены, что с учетом позиции их подзащитного процесс продлится недолго. При этом многие эпизоды из обвинения будут исключены, так как по ним уже вышли сроки давности. В свою очередь, представитель посольства Франции, наблюдающий за судебным разбирательством, рассчитывает, что при назначении наказания господину Кузнецову зачтут шесть лет, которые он провел под домашним арестом в этой стране и откуда был выдан в Россию в начале этого года.

Алексей Соковнин