Кремль: возвращение к формату G8 не является для России самоцелью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возвращение к формату G8 возможно только при достижении консенсуса всех стран G7 по этому вопросу. По его словам, для России возвращение к «восьмерке» не является «самоцелью» и российская сторона «не отказывалась ни от каких форматов общения», но «навязывать свое участие» в политическом клубе никому не собирается.

«Президент Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами—участниками «семерки», и с рядом стран, которые в «семерке», у нас весьма позитивно развиваются контакты. Давайте возьмем Японию, Италию, Францию, Германию, несмотря на определенные разногласия, которые неизбежно существуют с этими странами, продолжается и расширяется диалог на самых разных уровнях»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Он отметил, что развитие диалога «помогает минимизировать объем недоверия и разногласий» между сторонами, и выразил надежду на то, что «со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся».

Ранее сегодня, 26 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не планирует обращаться к лидерам стран G7 с просьбой вернуться к формату «группы восьми». «Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать»,— сказал он.

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Восстановить формат G8 предложил президент США Дональд Трамп. Изначально его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступили против. На саммите клуба во французском Биаррице, по данным The Guardian, эта тема вызвала оживленную дискуссию: господин Трамп настаивал на том, что Россия должна присоединиться к G7, а британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава совета ЕС Дональд Туск выступили против этого предложения.

По итогам саммита G7 во Франции лидеры «группы семи» признали необходимость укрепления сотрудничества с Россией. При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано. Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.