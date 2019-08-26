Лавров: Россия не намерена просить о восстановлении G8

Россия не планирует обращаться к лидерам стран G7 с просьбой вернуться к формату «группы восьми», сказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Восстановить формат G8 предложил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступили против.

«Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать»,— заявил господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Россию исключили из G8 в марте 2014 года после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

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По итогам саммита G7 во Франции лидеры «группы семи» признали необходимость укрепления сотрудничества с Россией. При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано. Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.