Второй пакет санкций против России по делу Скрипалей вступил в силу

Второй пакет санкций США в отношении России по делу Скрипалей вступил в силу сегодня, 26 августа. Санкции, в частности, предполагают ограничения на операции с госдолгом России.

Соответствующий документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США был размещен на сайте Федерального реестра США (.pdf).

В уведомлении о новых санкциях говорится, что США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять кредиты России. Американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России.

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

О том, как конгрессмены требовали срочно ввести новые санкции против России — в материале “Ъ”.