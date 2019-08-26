Севморпуть уперся в экологию

Французский морской контейнерный оператор CMA CGM объявил, что отказывается от использования Северного морского пути (СМП). Компания объясняет свое решение нежеланием усугублять ущерб природе Арктического региона. Позиция других контейнерных компаний пока не так радикальна: так, Maersk ранее заявляла, что маршрут коммерчески нежизнеспособен, однако рассматривала возможность запуска сервиса по СМП с Дальнего Востока на запад России. По мнению аналитиков, экологические соображения выглядят надуманными: экономия топлива при проходе по СМП гораздо более значима для состояния окружающей среды.

Глава французского морского контейнерного оператора CMA CGM Родольф Сааде заявил на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 23 августа, состоявшейся в преддверии саммита глав G7 в Биаррице, что компания отказывается от использования СМП по экологическим соображениям. Тема влияния морской торговли на изменение климата была продолжена и самим господином Макроном в его речи на открытии саммита, в которой он заявил, что правительство Франции «начнет работать с судоходными компаниями с целью сокращения скорости (движения)». По его словам, это один из наиболее действенных способов сокращения мировых выбросов CO2. В апреле Франция уже выступала с инициативой на уровне IMO ввести ограничения на скорость грузовых судов, чтобы достигнуть целей по сокращению выбросов на тонну перевезенного груза: на 40% к уровню 2008 года к 2030 году и на 50% — к 2050 году. По словам господина Макрона, крупные судоходные компании пообещали не использовать СМП — «в конце концов этот маршрут нас погубит, он результат нашей прежней безответственности».

«Маршрут стал судоходным благодаря глобальному потеплению,— объясняется в заявлении CMA CGM.— Арктика со своим богатым и по большей части неисследованным биоразнообразием играет ключевую роль в регулировании океанских течений и глобальной климатической системы.— Использование СМП поставит под серьезную угрозу уникальные природные экосистемы этой части света — прежде всего из-за рисков, связанных с катастрофами, нефтяными разливами или столкновениями с морскими обитателями». Чтобы не усугублять эту угрозу, говорится в сообщении, Родольф Сааде решил, что ни одно из 500 судов CMA CGM не будет использовать СМП.

На CMA CGM приходится около 14% всего мирового контейнерного флота. Крупнейший мировой оператор — датская Maersk, контейнеровоз которой в 2018 году совершил первое плавание по СМП, ранее заявляла, что не считает СМП коммерчески выгодной альтернативой существующим маршрутам. При этом в Maersk заявляли в июне, что на фоне роста спроса на перевозку товаров с Дальнего Востока на запад России рассматривают возможность предоставления соответствующего сервиса совместно с ФГУП «Атомфлот» (оператор ледокольного флота).

Заявление CMA выглядит как чисто популистское, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, и не соотносится ни со здравым смыслом, ни с реальной заботой об экологии.

Он отмечает, что основным преимуществом СМП является существенное сокращение маршрута относительно пути через Суэц, что означает экономию топлива, которая, безусловно, полезна для окружающей среды. Господин Бурмистров напоминает, что Maersk уже построила контейнеровозы ледового класса и успешно проверила один из них на СПМ. Семь контейнеровозов, построенных для Балтики, имеют ледовый класс IA (соответствует Arc4 по российской классификации) и могут ходить по СМП в летнюю навигацию в сопровождении ледокола.

Наталья Скорлыгина