В России собираются регламентировать передвижение на электросамокатах и гироскутерах

Министерство транспорта подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств (ЭМТС). Соответствующий ответ начальника ГИБДД Михаила Черникова на запрос заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова распространила пресс-служба депутата.

Документ направлен на регулирование дорожного движения лиц, использующих ЭМТС, таких как электробайк, электросамокат, гироскутер, сигвей и моноколесо. «Кроме того, МВД России планируется в 2019 году завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС»,— говорится в ответе господина Черникова (цитата по «Интерфаксу»).

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Ранее сообщалось, что в Центре организации дорожного движения готовят предложение о признании самоката видом транспорта и введении административной ответственности для их владельца. Наряду с самокатами к транспортным средствам планируется приравнять электросамокаты и сигвеи.