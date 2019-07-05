Самокаты предлагают признать видом транспорта

ЦОДД готовит предложение о признании самоката видом транспорта и введении административной ответственности для их владельца, сообщили журналистам в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Допустим у нас за апрель-май, начало сезона активного передвижения на таких видах транспорта, принес 32 ДТП и одну смерть. И что печально: страдают в основном дети — из этих 32 пострадавших 25 детей. Это непривычный для города вид транспорта и водители не привыкли. Сейчас активно работаем над внесением изменения в ПДД, чтобы внести как вид транспортного средства самокаты и другие, скажем так, легкие средства передвижения»,— прокомментировал разработку предложения первый заместитель руководителя ЦОДД Александр Ходаков (цитата по «РИА Новости»).

Наряду с самокатами к транспортным средствам планируется приравнять электросамокаты и сигвеи. Также готовятся предложения об изменении КоАП РФ. О сроках введения изменений пока неизвестно.

Как регулируются правила передвижения на сегвеях и гироскутерах в разных странах мира Читать далее

Ранее в Мосгордуме заявили о необходимости внести в Правила дорожного движения (ПДД) ограничения, касающиеся личного транспорта на электротяге (электросамокаты, сегвеи, моноколеса). Конкретных предложений выдвинуто не было.

В 2018 году в России произошло 39 ДТП с участием личного электротранспорта, в которых пострадало 40 человек.

Подробнее о выработке ограничений читайте в материале “Ъ” «Электросамокатам придумывают правила движения».