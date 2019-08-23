Reuters: Костин попросил Путина помочь создать зернового гиганта

Председатель ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь создать нового отечественного зернового лидера, сообщает Reuters со ссылкой на копию письма. По его мнению, это снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больше контроля над экспортом.

Господин Костин обратил внимание на то, что российским зерном торгуют и зарубежные компании — Glencore, Cargill, Louis Dreyfus и Cofco. Поддержка со стороны государства поможет ослабить их позиции.

Кроме того, после введения санкций из-за присоединения Крыма российские чиновники стали больше думать о продовольственной безопасности и снижении зависимости от импорта — это привело к росту заинтересованности в усилении контроля над зерновым рынком. Также они стремятся обеспечить баланс между внутренним потреблением и экспортом, чтобы избежать резкого роста цен на зерно.

«Принимая во внимание экспортный потенциал российской агропродукции (эквивалент $45 млрд в 2024 году), а также важность обеспечения устойчивого оборота зерна в контексте национальной продовольственной безопасности, группа ВТБ проработала вопрос о создании национального лидера — вертикально интегрированного оператора “Объединенный зерновой холдинг”»,— сообщил господин Костин.

Предприятие может консолидировать активы, связанные с экспортом и хранением зерна, а также «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы».

На момент публикации новости ВТБ и Кремль не ответили на просьбу прокомментировать инициативу.

Ранее “Ъ” писал о том, что с начала сезона подконтрольная ВТБ компания «Мирогрупп ресурсы» продала значительные объемы пшеницы на экспорт и, чтобы выполнить контракты, вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам, выше рыночных на $2–10 за тонну. Источники отмечали, что косвенно это влияет и на стоимость зерна для других экспортеров. В ВТБ это утверждение отрицают.

О ситуации на рынке зерна читайте в публикации “Ъ” «ВТБ растит пшеницу».