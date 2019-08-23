ВТБ отрицает влияние на цены пшеницы в России

Информация о том, что действия ВТБ, а точнее, недавно приобретенной банком компании «Мирогрупп ресурсы» стали одной из причин роста цен на пшеницу в России, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ВТБ.

О том, что одной из причин начавшегося роста цен на пшеницу в России могут быть действия «Мирогрупп ресурсы», ранее сообщили источники “Ъ” на зерновом рынке.

Прежде всего, напомнили в ВТБ, «Мирогрупп ресурсы» не является лидирующим экспортером и не может влиять на внутренние цены, так как объем закупаемого компанией зерна незначителен в общем объеме экспорта. Основные объемы экспорта приходятся на связку малые порты Азова—рейд Кавказ, а не на глубоководные порты Черного моря, где ВТБ владеет терминалом НЗТ, добавили в ВТБ.

ВТБ выстраивает вертикально интегрированную цепочку от фермеров до конечного потребителя по всему миру, в том числе создает эффективный процесс продажи и логистики зерна, утверждают в группе. Как сообщили в ВТБ, формирование нового холдинга позволит повысить конкурентоспособность на рынке, развить инфраструктуру внутрироссийских перевозок, снизить неопределенность и предоставить качественную и надежную услугу для российских аграрных предприятий, обеспечив прозрачное ценообразование на зерно.

Напомним, по данным источников “Ъ”, с начала сезона компания продала значительные объемы пшеницы на экспорт и, чтобы выполнить контракты, вынуждена активно скупать зерно на внутреннем рынке по ценам выше рыночных на $2–10 за тонну. Косвенно это влияет и на стоимость зерна для других экспортеров, указывали источники. По данным «Совэкона», на прошлой неделе средние закупочные цены на пшеницу с 12,5% содержания протеина в глубоководных портах выросли на 4%, до 11,75 тыс. руб. за тонну. В европейской части страны пшеница четвертого класса подорожала на 125 руб., до 10,1 тыс. руб. за тонну.

Подробнее — в публикации “Ъ” «ВТБ растит пшеницу».