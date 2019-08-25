Любовь, живущая в сети

Эпоха, когда люди искали партнера для отношений на работе, в баре или через знакомых и родственников, осталась далеко позади. Во всяком случае, в США. Согласно исследованию профессора социологии Стэнфордского университета Майкла Розенфельда, теперь большинство американцев находят себе пару с помощью онлайн-сервисов знакомств, которые переживают настоящий бум.

Профессор Розенфельд со своей помощницей по исследованию Соней Хаузен провели опрос среди американцев в 2017 году. На вопрос, как они нашли своего партнера для серьезных отношений, 39% респондентов-гетеросексуалов ответили, что нашли партнера в онлайне.

В 2009 году на аналогичный вопрос так же ответили 22% опрошенных. В 1995 году, когда только появлялись самые первые сайты знакомств с возможностью загрузить фото, доля отношений, основанных на знакомстве в интернете, составляла всего 2%.

«Распространению онлайн-знакомств поспособствовали два технологических прорыва. Первый — это рождение графической всемирной паутины, примерно в 1995 году,— отмечает господин Розенфельд.— До этого существовала горстка сайтов для онлайн-знакомств, основанных на текстовых анкетах. Рождение же графического интернета вывело на первый план фотографии и поиск. Фотографии и поиск заметно обогатили возможности для онлайн-знакомств. Второй же прорыв — это невероятный скачок популярности смартфонов в 2010-х годах. Распространение смартфонов перенесло онлайн-знакомства с десктопов в карман брюк, сделав их доступными круглые сутки».

Одновременно с ростом популярности онлайн-сервисов знакомств падала популярность более традиционных путей поиска партнера. Раньше американцы предпочитали искать девушку или парня с помощью родственников, среди тех, кто живет неподалеку, или же в церквях. Но все эти способы становились все менее популярными еще с 1940-х годов. Люди стали реже заводить отношения на работе или на учебе, в барах или ресторанах.

Заметно упала и роль друзей в поиске партнера. Еще в 2009 году это был чуть ли не главный способ знакомства. Так свои отношения с партнером завязала треть опрошенных в 2009 году. Сейчас их доля сократилась до 20%.

«Меня удивило то, насколько сильно онлайн-сервисы потеснили помощь друзей в вопросе поиска партнера для романтических отношений. Раньше мы полагали, что роль друзей навсегда останется непоколебимой»,— комментирует результаты исследования господин Розенфельд.

Рынок онлайн-сервисов для знакомств растет очень быстро. Оценить его размер в целом довольно сложно, так как подобных сервисов на сегодняшний день около 2 тыс. по всему миру и большая часть из них не раскрывает никакой информации о своей прибыли. Например, в 2018 году исследовательская компания IBISWorld говорила о $3 млрд годовой выручки — и это только для компаний в США. Nomura Instinet же полагает, что уже к 2020 году весь этот сектор достигнет размера $12 млрд.

Кроме того, популярность таких сервисов сильно разнится от страны к стране. Если в США они получили широкое распространение, то в странах с очень консервативным обществом, где партнеров до сих пор подыскивают родители, о большой популярности приложений для знакомств говорить не приходится.

Зато такой способ найти партнера крайне популярен в ЛГБТ-сообществе. Это неудивительно, учитывая, насколько сложно его представителям найти партнера для отношений в повседневной жизни. В результате уже 70% однополых отношений начинаются сегодня в онлайн-сервисах.

Кирилл Сарханянц