Всех отравившихся в Иннополисе детей выписали из больницы

Всех пятерых детей, которых госпитализировали из летнего лагеря Иннополиса с отравлением, накануне выписали из Республиканской клинической больницы, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Напомним, что ЧП в летнем лагере Иннополиса произошло 18 августа. Дети съездили на экскурсию в Казань и во время мероприятия пообедали в одном из казанских кафе, после чего вернулись в Иннополис. После отбоя 31 ребенок обратился к вожатым с жалобами на расстройство желудка. Пятерых из них госпитализировали в больницу. Четырем детям поставили диагноз «Острая кишечная инфекция», пятому - «Хронический холецистит».

После отравления Следственное управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура республики взяла ситуацию под контроль.

"Ъ-Казань"