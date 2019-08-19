Четырех детей из детского лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четырех детей в детском лагере в Иннополисе были обнаружены признаки отравления. Их всех госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

По предварительной версии, в минувшую субботу дети ездили на экскурсию в столицу республики. Для них решили провести игру-квест в историческом центре города. Во время мероприятия дети пообедали в одном из казанских кафе и затем вернулись в Иннополис. 31 ребенок обратился после отбоя к вожатым с жалобами на расстройство желудка. Четырех из них госпитализировали в больницу.

Позже в лагерь и кафе выехали специалисты Роспотребнадзора, которые взяли пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. Они не выявили случаев острых кишечных инфекций. За оставшимися в лагере детьми установлено меднаблюдение. Ведомство взяло ситуацию под контроль.

Напомним, что в прошлом месяце в детском лагере «Лучистый» в Крыму отравились 49 детей из Татарстана в возрасте от семи до 17 лет.

"Ъ-Казань"