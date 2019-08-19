СКР в Татарстане возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере

Следственное управление СКР в Татарстане возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после отравления детей в летнем лагере в Иннополисе, говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, в Республиканскую клиническую больницу были доставлены пятеро детей 2002-2003 годов рождения, четырем из которых поставили диагноз «Острая кишечная инфекция», пятому - «Хронический холецистит». В данный момент назначены судебные медицинские экспертизы, специалисты ведомства изъяли необходимую документацию, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети.

ЧП произошло в минувшую субботу в детском летнем лагере Иннополиса. Дети ездили на экскурсию в столицу Татарстана и во время мероприятия пообедали в одном из казанских кафе, после чего вернулись в Иннополис. После отбоя 31 ребенок обратился к вожатым с жалобами на расстройство желудка.

Ранее сообщалось, что ситуацию с отравлением детей в лагере Иннополиса взяла под контроль прокуратура Татарстана.

"Ъ-Казань"