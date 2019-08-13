Легкие грузовики выехали без спроса

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в июле впервые с февраля вышли в плюс. Поддержку сегменту оказали возобновление господдержки и крупные контракты по обновлению парков компаний. Наибольшими темпами растут продажи Ford и Volkswagen, которые занимают нишу ушедшего с рынка Mercedes-Benz Sprinter Classic. Но на рынке не верят в продолжение позитивной динамики продаж.

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в июле вырос на 10%, до 9,9 тыс. штук, сообщил «Автостат». В плюсе оказались все игроки топ-5, в том числе лидер сегмента ГАЗ (на долю марки пришлось 40% рынка), который нарастил продажи на 2,9%, до 4,3 тыс. штук. УАЗ увеличил реализацию на 14%, до 1,5 тыс. штук, еще значительнее нарастили продажи Ford (на 34,5%, до 1,1 тыс. штук), Lada (на 37,5%, до 1,1 тыс. штук) и Volkswagen (на 37,4%, до 551 машины). Mercedes-Benz, который в 2018 году свернул производство объемообразующей модели Sprinter Classic на базе ГАЗа, сократил продажи на 66%, до 203 штук. По данным АЕБ, динамика рынка LCV более скромная, рост не превышает 5%. Статистика «Автостата» основывается на данных о регистрациях автомобилей, в ряде случаев от момента продажи грузовика до его регистрации проходит от одной до нескольких недель.

В предыдущие месяцы, за исключением начала года, рынок LCV интенсивно сокращался, вплоть до падения на 10,6% в июне.

В АвтоВАЗе “Ъ” сказали, что рынок LCV подвержен большим колебаниям, чем сегмент легковых автомобилей, так как сделки неравномерно распределяются между месяцами.

Сергей Удалов из «Автостата» также говорит, что при относительно небольших объемах сегмента на итоговые продажи влияют крупные сделки.

Основным драйвером рынка в июле стал отложенный спрос, а также возобновление программы льготного лизинга, говорит глава департамента коммерческого транспорта «Автоспеццентр» (АСЦ) Максим Шишко. Под нее попадают отечественные малотоннажные автомобили, а также Ford, производимый в Елабуге. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что ожидавшееся возобновление господдержки могло не только поддержать продажи, но и сформировать отложенный спрос. Кроме того, на рынке продолжается перераспределение доли, освободившейся после ухода Mercedes-Benz Sprinter Classic, отмечает Сергей Удалов. Максим Шишко считает, что это вместе с «агрессивной конкуренцией со стороны Ford Sollers по отношению к продуктам группы ГАЗ» дало возможность марке Ford нарастить долю. Рост VW, Peugeot и Citroen, по его словам, связан с выводом на рынок новых моделей и сформирован в основном продажами в легком сегменте LCV (до 1 тонны).

Директор по корпоративным продажам «Рольфа» Юлия Трушкова не ожидает продолжения роста продаж в сегменте в ближайшие месяцы. Она также отмечает, что дилер в июле нарастил продажи Ford Transit на 62,2%, а за январь—июнь — на 8,4%. В «Авилоне» активного роста на рынке не фиксируют, но говорят, что позитивная ситуация сложилась по бренду Ford, в том числе за счет ухода Sprinter Classic. В июле реализацию LCV этой марки увеличил и «Автомир» — на 52%, сообщил глава направления продаж новых автомобилей Михаил Маракушев. Также у дилера на 42% выросли продажи легких коммерческих Volkswagen, которые занимают нишу ушедшего Sprinter Classic.

На продажи влияла «ситуация с дефицитом определенных модификаций у группы ГАЗ, что переориентировало клиентов на другие бренды», заключает Михаил Маракушев. Источник “Ъ” на рынке говорит, что у автоконцерна были трудности с поставками двигателей.

На машины ГАЗ в принципе есть специфический дефицит, говорят в одном из дилерских центров в Петербурге, но «такого, чтобы ждать месяцами, не было». Июль по сравнению с другими месяцами никак не выделился, сообщили “Ъ” в отделе продаж «Города русских машин». На ГАЗе комментарий не предоставили. LCV-марки оснащаются двигателями Ульяновского моторного завода (по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ГАЗу) и Cummins. Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что проблема могла возникнуть с поставками компонентов из-за санкционных ограничений.

По итогам года в АСЦ ожидают незначительного сокращения рынка на 3–5%. «При этом доля Ford, VW и французов вырастет, а ГАЗ, УАЗ и Lada существенно не изменится»,— добавляет Максим Шишко. В «Автомире» не ожидают значительных улучшений и дают прогноз по сохранению объема рынка на уровне 2018 года. С учетом «провала» в первом полугодии такой же прогноз дает Владимир Беспалов. Сергей Удалов ожидает небольшого снижения рынка LCV по итогам года, отмечая, что потребление розничных товаров не растет.

Ольга Никитина; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург