Легкие грузовики выехали без спроса

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ в июле впервые с февраля вышли в плюс. Поддержку сегменту оказали возобновление господдержки и крупные контракты по обновлению парков компаний. Наибольшими темпами растут продажи Ford и Volkswagen, которые занимают нишу ушедшего с рынка Mercedes-Benz Sprinter Classic. Но на рынке не верят в продолжение позитивной динамики продаж.
Рынок новых легких коммерческих автомобилей в июле вырос на 10%, до 9,9 тыс. штук, сообщил «Автостат». В плюсе оказались все игроки топ-5, в том числе лидер сегмента ГАЗ (на долю марки пришлось 40% рынка), который нарастил продажи на 2,9%, до 4,3 тыс. штук. УАЗ увеличил реализацию на 14%, до 1,5 тыс. штук, еще значительнее нарастили продажи Ford (на 34,5%, до 1,1 тыс. штук), Lada (на 37,5%, до 1,1 тыс. штук) и Volkswagen (на 37,4%, до 551 машины). Mercedes-Benz, который в 2018 году свернул производство объемообразующей модели Sprinter Classic на базе ГАЗа, сократил продажи на 66%, до 203 штук. По данным АЕБ, динамика рынка LCV более скромная, рост не превышает 5%. Статистика «Автостата» основывается на данных о регистрациях автомобилей, в ряде случаев от момента продажи грузовика до его регистрации проходит от одной до нескольких недель.
В предыдущие месяцы, за исключением начала года, рынок LCV интенсивно сокращался, вплоть до падения на 10,6% в июне.
Сергей Удалов из «Автостата» также говорит, что при относительно небольших объемах сегмента на итоговые продажи влияют крупные сделки.
Основным драйвером рынка в июле стал отложенный спрос, а также возобновление программы льготного лизинга, говорит глава департамента коммерческого транспорта «Автоспеццентр» (АСЦ) Максим Шишко. Под нее попадают отечественные малотоннажные автомобили, а также Ford, производимый в Елабуге. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что ожидавшееся возобновление господдержки могло не только поддержать продажи, но и сформировать отложенный спрос. Кроме того, на рынке продолжается перераспределение доли, освободившейся после ухода Mercedes-Benz Sprinter Classic, отмечает Сергей Удалов. Максим Шишко считает, что это вместе с «агрессивной конкуренцией со стороны Ford Sollers по отношению к продуктам группы ГАЗ» дало возможность марке Ford нарастить долю. Рост VW, Peugeot и Citroen, по его словам, связан с выводом на рынок новых моделей и сформирован в основном продажами в легком сегменте LCV (до 1 тонны).
Директор по корпоративным продажам «Рольфа» Юлия Трушкова не ожидает продолжения роста продаж в сегменте в ближайшие месяцы. Она также отмечает, что дилер в июле нарастил продажи Ford Transit на 62,2%, а за январь—июнь — на 8,4%. В «Авилоне» активного роста на рынке не фиксируют, но говорят, что позитивная ситуация сложилась по бренду Ford, в том числе за счет ухода Sprinter Classic. В июле реализацию LCV этой марки увеличил и «Автомир» — на 52%, сообщил глава направления продаж новых автомобилей Михаил Маракушев. Также у дилера на 42% выросли продажи легких коммерческих Volkswagen, которые занимают нишу ушедшего Sprinter Classic.
На машины ГАЗ в принципе есть специфический дефицит, говорят в одном из дилерских центров в Петербурге, но «такого, чтобы ждать месяцами, не было». Июль по сравнению с другими месяцами никак не выделился, сообщили “Ъ” в отделе продаж «Города русских машин». На ГАЗе комментарий не предоставили. LCV-марки оснащаются двигателями Ульяновского моторного завода (по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ГАЗу) и Cummins. Собеседник “Ъ” на рынке предполагает, что проблема могла возникнуть с поставками компонентов из-за санкционных ограничений.
По итогам года в АСЦ ожидают незначительного сокращения рынка на 3–5%. «При этом доля Ford, VW и французов вырастет, а ГАЗ, УАЗ и Lada существенно не изменится»,— добавляет Максим Шишко. В «Автомире» не ожидают значительных улучшений и дают прогноз по сохранению объема рынка на уровне 2018 года. С учетом «провала» в первом полугодии такой же прогноз дает Владимир Беспалов. Сергей Удалов ожидает небольшого снижения рынка LCV по итогам года, отмечая, что потребление розничных товаров не растет.
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