Алексей Попович. Справка

Алексей Попович, первый вице-президент Газпромбанка. Родился 12 сентября 1987 года.

В 2008 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ.

2016–2017 годы — Московская школа управления «Сколково», Executive MBA.

2014–2017 годы — занимал руководящие позиции в банках «ФК Открытие», «Траст» и Росгосстрахбанк.

Ноябрь 2017 года — февраль 2018 года — старший вице-президент, глава розничного блока, член правления банка «Российский капитал».

В августе 2018 года назначен вице-президентом Газпромбанка, с февраля 2019 года занимает должность первого вице-президента.