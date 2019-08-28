Алексей Попович. Справка

Алексей Попович, первый вице-президент Газпромбанка. Родился 12 сентября 1987 года.
В 2008 году окончил Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ.
2016–2017 годы — Московская школа управления «Сколково», Executive MBA.
2014–2017 годы — занимал руководящие позиции в банках «ФК Открытие», «Траст» и Росгосстрахбанк.
Ноябрь 2017 года — февраль 2018 года — старший вице-президент, глава розничного блока, член правления банка «Российский капитал».
В августе 2018 года назначен вице-президентом Газпромбанка, с февраля 2019 года занимает должность первого вице-президента.
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