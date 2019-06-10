«Норникель» не будет менять формулу дивидендов

«Русал», один из двух ключевых акционеров «Норникеля» наряду с «Интерросом» Владимира Потанина, отказался снижать дивиденды ГМК на фоне роста инвестиционной программы компании. По мнению независимого члена совета директоров «Русала» (входит также в совет «Норникеля») Максима Полетаева, ГМК способен справиться с инвестициями, не сокращая дивиденды. В «Интерросе» подтвердили, что, хотя такое предложение было, оно больше не обсуждается.

Президент и основной акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин сделал предложение «Русалу» об изменении дивидендной формулы ГМК, сообщил «Интерфаксу» независимый член совета директоров «Русала» и неисполнительный член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев. По его мнению, корректировка неоправданна. «Не видим необходимости в новых корректировках. Если подходить к бюджету рачительно, то можно осуществить все намеченные проекты, не меняя действующий механизм расчета дивидендов»,— считает господин Полетаев. Он добавил, что дивидендная формула корректировалась в период действия соглашения акционеров из соображений потребности в инвестициях.

Источник “Ъ” в «Интерросе» подтвердил, что предложение о корректировке дивидендов было направлено, однако «оно не устроило часть акционеров» и в данный момент не обсуждается.

В «Русале» отказались от комментариев. Дивидендная политика неоднократно становилась причиной конфликта между основными акционерами ГМК.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплаты, исходя из плавающей ставки, которая рассчитывается как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Дивиденды составляют 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года больше 2,2, и 60% — если оно ниже 1,8. На конец 2018 года соотношение составляло 1,1, так что дивиденды «Норникеля» по итогам 2018 года составили $3,7 млрд. Акционерное соглашение, в котором оговаривается расчет дивидендной формулы, действует до 2023 года.

Господин Потанин объяснял необходимость изменений масштабной инвестиционной программой ГМК.

Согласно годовому отчету «Норникеля», который был утвержден сегодня на главном собрании акционеров ГМК, говорится, что совокупный объем инвестиций в ближайшие три года составит $11,5 млрд.

ГМК планирует увеличить производство металла на имеющихся активах на 15–25% в течение следующих семи лет. Компания рассчитывает модернизировать Талнахскую обогатительную фабрику (увеличение мощности с 10 млн до 18 млн тонн) и освоить запасы северной части месторождения Норильск-1, в результате чего добывающие мощности достигнут 9 млн тонн. Компания также собирается реализовать так называемый серный проект, предполагающий сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе не менее чем на 75% к 2023 году.

Олег Петропавловский из БКС считает возможным реализовать инвестиционную программу без корректировки дивидендной формулы, поскольку «Норникель» может увеличить долг. «Существующая дивидендная политика и формировалась, чтобы повысить левередж компании, который был и пока остается на низком уровне»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин