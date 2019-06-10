«Норникель» не будет менять формулу дивидендов

«Русал», один из двух ключевых акционеров «Норникеля» наряду с «Интерросом» Владимира Потанина, отказался снижать дивиденды ГМК на фоне роста инвестиционной программы компании. По мнению независимого члена совета директоров «Русала» (входит также в совет «Норникеля») Максима Полетаева, ГМК способен справиться с инвестициями, не сокращая дивиденды. В «Интерросе» подтвердили, что, хотя такое предложение было, оно больше не обсуждается.
Президент и основной акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин сделал предложение «Русалу» об изменении дивидендной формулы ГМК, сообщил «Интерфаксу» независимый член совета директоров «Русала» и неисполнительный член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев. По его мнению, корректировка неоправданна. «Не видим необходимости в новых корректировках. Если подходить к бюджету рачительно, то можно осуществить все намеченные проекты, не меняя действующий механизм расчета дивидендов»,— считает господин Полетаев. Он добавил, что дивидендная формула корректировалась в период действия соглашения акционеров из соображений потребности в инвестициях.
В «Русале» отказались от комментариев. Дивидендная политика неоднократно становилась причиной конфликта между основными акционерами ГМК.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплаты, исходя из плавающей ставки, которая рассчитывается как доля EBITDA, привязанная к уровню задолженности. Дивиденды составляют 30% EBITDA, если соотношение уровня чистого долга к EBITDA на конец соответствующего года больше 2,2, и 60% — если оно ниже 1,8. На конец 2018 года соотношение составляло 1,1, так что дивиденды «Норникеля» по итогам 2018 года составили $3,7 млрд. Акционерное соглашение, в котором оговаривается расчет дивидендной формулы, действует до 2023 года.
Господин Потанин объяснял необходимость изменений масштабной инвестиционной программой ГМК.
ГМК планирует увеличить производство металла на имеющихся активах на 15–25% в течение следующих семи лет. Компания рассчитывает модернизировать Талнахскую обогатительную фабрику (увеличение мощности с 10 млн до 18 млн тонн) и освоить запасы северной части месторождения Норильск-1, в результате чего добывающие мощности достигнут 9 млн тонн. Компания также собирается реализовать так называемый серный проект, предполагающий сокращение выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе не менее чем на 75% к 2023 году.
Олег Петропавловский из БКС считает возможным реализовать инвестиционную программу без корректировки дивидендной формулы, поскольку «Норникель» может увеличить долг. «Существующая дивидендная политика и формировалась, чтобы повысить левередж компании, который был и пока остается на низком уровне»,— считает эксперт.
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