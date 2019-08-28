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Газпромбанк

"Деньги". Приложение от , стр. 20

Газпромбанк — один из крупнейших банков России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

В числе клиентов банка — более 5 млн физических и порядка 45 тыс. юридических лиц. По итогам 2018 года Газпромбанк получил чистую прибыль 39,5 млрд руб., размер его собственных средств составил 676,4 млрд руб., а активы — 6532,1 млрд руб.

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