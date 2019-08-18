Кириллу Жукову сократили обвинение

С фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве сняли часть обвинений. Речь идет о Кирилле Жукове. Его задержали на акции протеста 27 июля, с тех пор он находится в СИЗО. Обвинение строилось на ролике с этого митинга. На видео Жуков приподнял шлем росгвардейца рукой. Предварительное следствие по его делу завершилось.

Ранее Кириллу Жукову вменяли обвинения по двум статьям — участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. Теперь его обвиняют только по одной из них, рассказала “Ъ FM” адковат Жукова Светлана Байтурина: «Изначально было предъявлено обвинение в части первой статьи 318 и части второй статьи 212. Сейчас состав обвинения уменьшен до обвинения по 318, по 212 не предъявляли. Сейчас осталось только применения насилия в отношении представителя власти. Есть потерпевший, поэтому все строится на основании его показаний, видео. Есть движение рукой по направлению к шлему, не установлено, что именно он делает. По первой части 318 статьи ему может грозить до пяти лет лишения свободы».

Ранее следственные действия завершились в отношении других фигурантов так называемого «московского дела» — Евгения Коваленко и Даниила Беглеца. Им, как и Жукову, вменяют статью о нападении на полицейских. Дела выделены в отдельное производство. Из-за этого обвиняемые могут получить больший срок, считает глава юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов. По мнению эксперта, дальнейший ход дел будет зависеть от политической воли руководства страны: «Следствие явно выработало какую-то свою новую тактику расследования, согласно которой проходные вещи, как 318, где все доказательств — лишь видеозапись, пропускаются вперед, а по 212 статье, видимо, следует ожидать более длительного рассмотрения дела.

Возможно, это даже ухудшит положение тех, у кого оно выделено в отдельно производство. Потому что наказание будет назначаться по совокупности приговоров.

Это предусматривает другие способы сложения сроков, чем если бы это рассматривалось отдельно. Большинство экспертов, специалистов в области юриспруденции считает, что никаких массовых беспорядков там не было. Если будет политическая воля, так же как и c “болотным делом”, то власти могут либо спустить на тормозах это дело, либо использовать более изощренный способ выхода из ситуации, а именно — амнистию».

Накануне в Москве на Старом Арбате и Бульварном кольце прошла серия одиночных пикетов в поддержку задержанных на протестных акциях и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В Санкт-Петербурге тоже прошла серия одиночных пикетов в знак солидарности с Москвой. Не обошлось без задержаний. В отделениях полиции оказались 12 человек.

Акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму и уголовного преследования оппозиционеров проходят в столице с июля. В общей сложности на них было задержано несколько тысяч человек.

Анна Никитина, Юлия Жданова