Хакасский коммунист возглавил город болгарского

Во вторник в городской думе Димитровграда Ульяновской области прошли выборы главы города. Как и ожидалось, мэром Димитровграда избран кандидат в члены ЦК КПРФ Богдан Павленко, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия коммуниста Валентина Коновалова. Его избрание положило конец затяжному политическому кризису, но источники “Ъ” и эксперты не исключают, что основные проблемы у господина Павленко впереди.

Димитровград, где по итогам сентябрьских выборов 2018 года 90% мандатов в гордуме оказалось у КПРФ, почти десять месяцев жил без официально избранного главы — четыре предыдущие попытки организации выборов мэра сорвались вследствие противостояния фракции КПРФ и администрации губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Напомним, глава Димитровграда избирается депутатами городской думы из списка кандидатов, утвержденного конкурсной комиссией. Сначала невозможно было отобрать кандидатов из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (четверо — от гордумы и четверо — от губернатора региона). Затем, после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов), члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины, перестали являться на заседания. Пятый конкурс был объявлен уже после того, как в июле заместитель Геннадия Зюганова в ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин провел переговоры с губернатором Сергеем Морозовым, предложив на пост и. о. мэра Димитровграда Богдана Павленко.

Кроме заявки господина Павленко, бывшего руководителя администрации главы Хакасии коммуниста Валентина Коновалова, на конкурс было подано шесть заявлений — от заведующей отделом Центра дополнительного образования детей города Димитровграда Елены Зоровой, руководителя аппарата администрации города (временно отстраненного в связи с проверками) Александра Малюгина, консультанта бюджетного департамента Пенсионного фонда РФ (Москва) Евгения Соловьева, заместителя главы Димитровграда Николая Галактионова, и депутата регионального заксобрания, шедшего на выборы от КПРФ, но покинувшего фракцию, Матвея Володарского. Комиссия на этот раз допустила к голосованию их всех, победа господина Павленко в этой ситуации была предопределена. Вчера за него проголосовали 26 депутатов из 29 присутствовавших, двое проголосовали против всех, один поддержал кандидатуру господина Володарского. Остальные кандидаты не получили ни одного голоса. Господин Павленко принял присягу и приступил к исполнению своих обязанностей.

Представители КПРФ ранее заявляли “Ъ”, что администрация губернатора сама более не заинтересована в продолжении кризиса, «так как в ближайшее время в Димитровграде откроется Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА и могут приехать первые лица, которые, конечно же, тогда сразу могут обратить внимание на безвластие, а это губернатору не нужно». Напомним, в июле после переговоров Юрия Афонина с Сергеем Морозовым прежний и. о. главы Димитровграда Алексей Гадальшин, которого поддерживала администрация губернатора, уволился по собственному желанию, на его место с 24 июля был назначен рекомендованный ЦК КПРФ господин Павленко, а гордума приняла решение об объявлении нового конкурса на пост мэра.

Ульяновский политолог Николай Васин полагает, что кризис власти в Димитровграде преодолен. Политолог считает, что кандидатура господина Павленко могла пройти предварительное согласование в администрации президента. Источники “Ъ” в Москве, знакомые с ситуацией, подтвердили, что кандидатура Богдана Павленко была согласована. Собеседник “Ъ” также дал понять, что во время строительства и оборудования в Димитровграде центра медицинской радиологии ФМБА возникли проблемы, связанные с расходованием выделенных региону средств, и теперь поддержанный коммунистами политик, прибывший из другого региона, может оказаться адресатом связанных с этим претензий. Господин Васин не исключает, что успешное избрание Богдана Павленко — «своего рода эксперимент, но будет ли он удачным, пока неизвестно»: «Не секрет, что представители власти стараются распространять мнение, что все профессиональные управленцы — из "Единой России", а все редкие случаи проскакивания на властные посты представителей других партий — недоразумение. Региональное руководство будет ревниво следить за событиями в Димитровграде и при случае переносить вину в неудачах и проблемах на КПРФ».

Сергей Титов, Ульяновск; Иван Тяжлов