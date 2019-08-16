В Димитровграде преодолели кризис власти

Конкурсная комиссия по выборам главы Димитровграда Ульяновской области в пятницу приняла решение допустить всех претендентов до процедуры выборов мэра на заседании гордумы. Димитровград, где после выборов 2018 года 90% мандатов гордумы принадлежит фракции КПРФ, уже почти десять месяцев живет без легитимно избранного главы города из-за затянувшегося конфликта между КПРФ и администрацией губернатора. Политологи считают, что на этот раз исход выборов предрешен, и мэром станет выдвиженец ЦК КПРФ Богдан Павленко.

В пятницу завершила работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на выборах мэра Димитровграда Ульяновской области (город уже десятый месяц живет без официально избранного главы). Все предыдущие попытки срывались, поскольку сначала из-за равенства голосов противостоящих половин конкурсной комиссии (четверо — от гордумы, где 90% мандатов у КПРФ, и четверо — от губернатора региона) невозможно было отобрать кандидатов, а после изменения положения о конкурсе (когда для признания кандидатом стало достаточно половины голосов) члены комиссии от губернатора, ссылаясь на уважительные причины (отпуск, болезнь и пр.) перестали являться на заседания.

Начиная с осени прошлого года это уже пятая попытка выборов главы города.

На этот раз в конкурсе участвуют семь кандидатов: заведующая отделом Центра дополнительного образования детей города Димитровграда Елена Зорова, руководитель аппарата администрации города (временно отстраненный в связи с проверками) Александр Малюгин, консультант бюджетного департамента Пенсионного фонда РФ (Москва) Евгений Соловьев, и. о. главы города, кандидат в члены ЦК КПРФ (до назначения в Димитровград — руководитель администрации главы Республики Хакасия) Богдан Павленко, заместитель главы Димитровграда Николай Галактионов и депутат регионального заксобрания, шедший на выборы от КПРФ, но покинувший фракцию Матвей Володарский.

Комиссия заседала два часа и в итоге приняла решение допустить всех кандидатов до процедуры выборов на заседании гордумы. За шестерых кандидатов члены комиссии проголосовали единогласно, при голосовании за москвича Евгения Соловьева один член комиссии был против. Как пояснил “Ъ” председатель комиссии, депутат регионального заксобрания от КПРФ Абдулхак Мурзаханов, «причин не допускать до гордумы не было — документы всех претендентов соответствовали требованиям положения».

Во вторник, 20 августа, состоится заседание гордумы, на котором сначала заслушают выступления кандидатов, а затем тайным голосованием депутатов будет избран мэр Димитровграда, которому достаточно набрать простое большинство голосов (15+1).

Депутаты гордумы в неофициальных комментариях заявляют, что выборы пройдут в один тур, и «результат известен». В КПРФ уверены, что теперь все пройдет без проблем, потому что администрация губернатора сама более не заинтересована в продолжении кризиса, «так как в ближайшее время в Димитровграде откроется Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА, и «могут приехать первые лица, которые, конечно же, тогда сразу могут обратить внимание на безвластие, а это губернатору не нужно».

Напомним, тенденция к преодолению затянувшегося кризиса власти проявилась 9 июля, когда в Ульяновск прибыл зампред ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Афонин, который провел переговоры как с губернатором региона Сергеем Морозовым, после чего прежний и. о. главы Димитровграда Алексей Гадальшин, которого поддерживала администрация губернатора, неожиданно уволился по собственному желанию, на его место с 24 июля был назначен рекомендованный ЦК КПРФ и прибывший из Хакасии Богдан Павленко, а гордумой принято решение об объявлении нового конкурса на пост мэра.

Ульяновский политолог Николай Васин полагает, что кризис власти в Димитровграде преодолен, а результат голосования предопределен: мэром Димитровграда станет Богдан Павленко, учитывая, что 90% голосов в гордуме принадлежит КПРФ и разногласий внутри фракции нет. Политолог считает, что кандидатура господина Павленко могла пройти предварительное согласование в администрации президента. Он предполагает, что «региональное руководство будет очень ревниво следить за событиями в Димитровграде и при случае переносить вину в неудачах и проблемах на КПРФ».

Сергей Титов, Ульяновск