Затопленным моногородам помогут ссудами

Программа Фонда развития моногородов по беспроцентному кредитованию инвестиционных проектов на таких территориях может быть расширена — Минэкономики предлагает распространить ее на лизинговые компании и концессионеров. Для этих категорий заемщиков годовой лимит кредитования предварительно оценен в 2 млрд и 1 млрд руб. соответственно. Кроме того, по результатам разбора ситуации с паводком в Иркутской области предлагается ввести механизм выделения беспроцентных кредитов со смягченными условиями обеспечения организациям из моногородов, в которых вводился режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Минэкономики предлагает расширить поддержку Фонда развития моногородов (ФРМ) за счет пополнения перечня претендентов на получение льготных беспроцентных займов. Как следует из проекта изменений к правительственному постановлению о предоставлении фонду субсидий из федерального бюджета, возможность получения таких займов планируется предоставить еще и лизинговым компаниям (приобретающим имущество для его последующего предоставления лизингополучателю, непосредственно реализующему проект в моногороде), а также концессионерам.

Поясним, сейчас на льготные кредиты фонда могут рассчитывать инвестиционные проекты, реализуемые посредством капитальных вложений в деятельность, осуществляемую на территории монопрофильных городов. Предприниматели и компании могут получить заем от 5 млн до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20%). Для этого требуется безотзывная гарантия коммерческого банка, Корпорации МСП, МСП-банка или ВЭБ.РФ. О приеме заявок на займы ФРМ сообщал еще в марте, по состоянию на конец июня было заключено три соглашения на сумму 550 млн руб. (см. “Ъ” от 28 июня). Беспроцентное кредитование должно стать частью новой госпрограммы развития моногородов, которая разрабатывается с января этого года. В 2019 году на такие займы фонд готов потратить 1,3 млрд руб.

Для расширения же программы понадобятся дополнительные средства — как следует из пояснительной записки к проекту изменений, предполагаемый годовой лимит кредитования лизинговых компаний составит 2 млрд руб. На кредитование концессионеров в первый год предполагается лимит в 500 млн руб., в последующие годы — до 1 млрд руб. ежегодно. При этом максимальная сумма одного кредита для них может полностью выбрать этот лимит — для таких заемщиков размер займа может составлять от 50 млн до 1 млрд руб.

Отдельный льготный пакет предлагается для реализации проектов в моногородах, на территории которых вводился режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня (устанавливается в случае, если насчитывается свыше 500 пострадавших либо фиксируется свыше 500 млн руб. материального ущерба). Для инициаторов проектов в таких населенных пунктах предлагаются беспроцентные льготные займы на сумму от 5 млн до 50 млн руб. под обеспечение до 100% гарантией Корпорации МСП или от 50 млн до 250 млн руб. под совместное обеспечение (до 70% поручительством региональной гарантийной организации и гарантией Корпорации МСП и не менее 30% — банковской гарантией).

Предполагается, что предприниматели смогут обратиться за получением таких займов не позднее шести месяцев с даты окончания действия режима ЧС. Как пояснили “Ъ” в Минэкономики, такие предложения подготовлены в соответствии с поручениями правительства, данными в рамках устранения последствий паводка в Иркутской области. «Организации, которые серьезно пострадали от ЧС, потеряли основные фонды, запасы сырья, зачастую нуждаются просто в оборотных средствах на восстановление производств»,— отмечают в ведомстве, добавляя, что предприниматели систематически сообщали о потребности в льготных кредитах. «Учитывая напряженность на рынке труда в моногородах, очень важно, чтобы пострадавшие организации восстанавливались, у жителей таких городов оставались рабочие места»,— отмечают в Минэкономики.

Также Минэкономики предлагает смягчить нормы о финансовой ответственности ФРМ. Сейчас при выявлении нарушений в использовании субсидий из федерального бюджета и неисполнении требования Минэкономики об их устранении фонд обязан вернуть в госказну всю сумму субсидии, к использованию которой возникли претензии (но не более 2% всех субсидий в текущем году), и уплатить еще 1% штрафа. В проекте предлагается снизить сумму возврата средств до 0,5% от размера субсидии. Вместе с тем пересматриваются критерии эффективности использования субсидий — из перечня показателей предлагается исключить количество моногородов, получивших субсидию и покинувших категорию с наиболее тяжелым социально-экономическим положением, а также количество моногородов, подлежащих исключению из перечня. Вместо этого включаются такие критерии, как количество введенных объектов инфраструктуры и инициированных при поддержке ФРМ проектов.

Отметим, что в последней версии перечня моногородов насчитывается 315 таких населенных пунктов. После утверждения госпрограммы, которая будет предусматривать изменение критериев отнесения муниципальных образований к моногородам, перечень вновь будет актуализирован — как заверяют в Минэкономики, подход к этой работе будет неформальный, «чтобы города, в которых ситуация будет оставаться сложной, не исключались из перечня».

В ФРМ не смогли прокомментировать предлагаемые изменения.

Евгения Крючкова